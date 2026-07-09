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AIS ผนึก กสทช. และ CIB ลงพื้นที่จับมิจฉาชีพย่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว สกัดอาชญากรรมออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา - AIS ร่วมกับ กสทช. และตำรวจสืบสวนกลาง (CIB) บุกจับมิจฉาชีพในพื้นที่อรัญประเทศ จ.สระแก้ว หลังตรวจพบการใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตที่มีปริมาณสูงผิดปกติและต่อเนื่องเข้าข่ายพฤติกรรมต้องสงสัย สกัดกั้นอาชญากรรมออนไลน์ 

ทั้งนี้ ทีมวิศวกรของ AIS ได้ประสานข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านเทคนิคในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ เกี่ยวกับการใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตที่มีปริมาณสูงผิดปกติและต่อเนื่อง กระทั่งพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถูกดัดแปลงเพื่อนำไปใช้ในทางมิชอบ จึงดำเนินการระงับการใช้งาน ตรวจยึดอุปกรณ์ไว้เป็นหลักฐาน และเร่งขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมาย

และในเบื้องต้นยังพบการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการเครือข่ายมากกว่าหนึ่งราย ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลต่อไป



โดย AIS ยังได้สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคและให้ความร่วมมือกับ กสทช. รวมทั้งตำรวจสืบสวนกลาง (CIB) อย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด เพื่อป้องกันการนำบริการอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมไปใช้ในทางที่ผิด ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน

พร้อมยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบการใช้งานโครงข่าย เพื่อป้องกันการนำบริการโทรคมนาคมไปใช้ในทางที่ผิด และสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนต่อไป






AIS ผนึก กสทช. และ CIB ลงพื้นที่จับมิจฉาชีพย่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว สกัดอาชญากรรมออนไลน์
AIS ผนึก กสทช. และ CIB ลงพื้นที่จับมิจฉาชีพย่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว สกัดอาชญากรรมออนไลน์
AIS ผนึก กสทช. และ CIB ลงพื้นที่จับมิจฉาชีพย่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว สกัดอาชญากรรมออนไลน์
AIS ผนึก กสทช. และ CIB ลงพื้นที่จับมิจฉาชีพย่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว สกัดอาชญากรรมออนไลน์