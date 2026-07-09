AIS ผนึก กสทช. และ CIB ลงพื้นที่จับมิจฉาชีพย่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว สกัดอาชญากรรมออนไลน์

ศูนย์ข่าวศรีราชา - AIS ร่วมกับ กสทช. และตำรวจสืบสวนกลาง (CIB) บุกจับมิจฉาชีพในพื้นที่อรัญประเทศ จ.สระแก้ว หลังตรวจพบการใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตที่มีปริมาณสูงผิดปกติและต่อเนื่องเข้าข่ายพฤติกรรมต้องสงสัย สกัดกั้นอาชญากรรมออนไลน์
ทั้งนี้ ทีมวิศวกรของ AIS ได้ประสานข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านเทคนิคในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ เกี่ยวกับการใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตที่มีปริมาณสูงผิดปกติและต่อเนื่อง กระทั่งพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถูกดัดแปลงเพื่อนำไปใช้ในทางมิชอบ จึงดำเนินการระงับการใช้งาน ตรวจยึดอุปกรณ์ไว้เป็นหลักฐาน และเร่งขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมาย
และในเบื้องต้นยังพบการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการเครือข่ายมากกว่าหนึ่งราย ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลต่อไป
โดย AIS ยังได้สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคและให้ความร่วมมือกับ กสทช. รวมทั้งตำรวจสืบสวนกลาง (CIB) อย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด เพื่อป้องกันการนำบริการอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมไปใช้ในทางที่ผิด ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน
พร้อมยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบการใช้งานโครงข่าย เพื่อป้องกันการนำบริการโทรคมนาคมไปใช้ในทางที่ผิด และสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนต่อไป