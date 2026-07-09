อุทยานฯ ทองผาภูมิเตือนงดใช้เส้นทาง 399 โค้งยามค่ำ หลังช้างป่ายกโขลงออกหากิน มุ่งบ้านอีต่อง

กาญจนบุรี - อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ และ อบต.ปิล๊อก แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงเดินทางบนเส้นทาง 399 โค้ง ช่วง 18.00-06.00 น. หลังพบช้างป่าพ่อแม่ลูกเกือบ 10 ตัว ออกหากินริมถนน เสี่ยงเกิดอันตรายทั้งต่อคนและสัตว์ป่า พร้อมแนะวิธีปฏิบัติหากเผชิญหน้าช้างป่า
วันนี้ (9 ก.ค. ) นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เปิดเผยว่า ช่วงนี้พบสัตว์ป่า โดยเฉพาะช้างป่า ออกมาหากินบริเวณเส้นทางขึ้น-ลงอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ สายตำบลปิล๊อก มุ่งหน้าสู่บ้านอีต่อง หรือเส้นทาง 399 โค้ง จึงขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวัง ลดความเร็ว และสังเกตสองข้างทางตลอดเส้นทาง
อุทยานฯ ขอความร่วมมือให้เดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าว ไม่เกินเวลา 18.00 น. และหลีกเลี่ยงการสัญจรในช่วงกลางคืนจนถึงเวลา 06.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงที่ช้างป่าออกหากินและอาจเกิดเหตุไม่คาดคิดได้
หากพบช้างป่าในระหว่างเดินทาง ขอให้หยุดรถห่างจากช้างอย่างน้อย 30 เมตร ไม่บีบแตรหรือส่งเสียงขับไล่ งดใช้แฟลชถ่ายภาพ เปิดไฟหน้ารถในระดับไฟต่ำ ติดเครื่องยนต์ไว้ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมเคลื่อนรถหากเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถเพื่อเฝ้าดูช้าง เพราะอาจกีดขวางการจราจรและเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ หากพบเหตุผิดปกติให้แจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ทันที
ด้านนางสาวปริยาณัฏฐ์คุณ ธิอมาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก เปิดเผยว่า เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ว่ามีช้างป่าออกมากีดขวางเส้นทาง จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ จากการติดตามสถานการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมา พบโขลงช้างป่าพ่อแม่ลูกเกือบ 10 ตัว ออกมาเดินหากินบนถนนสาย 399 โค้ง ช่วงปิล๊อก-บ้านอีต่อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทาง รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าหากเกิดการเผชิญหน้า
อบต.ปิล๊อก จึงขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ลดความเร็ว ขับรถด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัยของทั้งประชาชน นักท่องเที่ยว และช้างป่าในพื้นที่.