KNU แถลงโต้ข่าวลือ ปัดเอี่ยวสถานบันเทิงในไทย ยันไม่หนุนธุรกิจสีเทา-พร้อมร่วมมือหากมีหลักฐาน

กาญจนบุรี - KNU ออกแถลงการณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหา หลังมีสื่อบางสำนักเชื่อมโยงกองกำลัง KNLA กับสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว ไม่สนับสนุนยาเสพติด ฟอกเงิน หรืออาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมเปิดทางประสานตรวจสอบ หากหน่วยงานไทยมีหลักฐานชัดเจน
วันนี้( 9 ก.ค.) สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) ออกแถลงการณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหา ที่เชื่อมโยงกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNLA) กับสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร โดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงหรือกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทยตามที่มีการกล่าวอ้าง พร้อมระบุว่าองค์กรไม่มีนโยบายใช้ธุรกิจเพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงาน
แถลงการณ์ระบุว่า KNLA เป็นกองกำลังภายใต้ KNU และยังมีกลุ่มกะเหรี่ยงอีกหลายองค์กรที่มีโครงสร้างการบังคับบัญชาและนโยบายเป็นอิสระจากกัน เช่น DKBA, KNU-KNLA-PC, BGF และ KPF ดังนั้น การที่บุคคลใดเป็นชาวกะเหรี่ยงหรือมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อสรุปว่าบุคคลนั้นเป็นสมาชิกหรือปฏิบัติการในนามของ KNLA ได้
KNU ย้ำว่า การระบุว่าบุคคลใดมีความเกี่ยวข้องกับ KNLA จะต้องอาศัยหลักฐานที่ตรวจสอบได้ เช่น สถานะสมาชิก การแต่งตั้ง หรือการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์กร พร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานประกอบการหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ปรากฏเป็นข่าว และไม่มีนโยบายดำเนินธุรกิจสถานบันเทิงในราชอาณาจักรไทย
นอกจากนี้ KNU ระบุว่า จากข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ยังไม่มีการเปิดเผยพยานหลักฐานหรือระบุตัวบุคคลที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่ามีความเกี่ยวข้องกับ KNLA การเชื่อมโยงองค์กรกับการกระทำของบุคคลโดยไม่มีข้อเท็จจริงที่ได้รับการพิสูจน์ อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงขององค์กร
พร้อมกันนี้ KNU ระบุว่า หากหน่วยงานของไทยมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้อย่างชัดเจน และประสงค์จะประสานมายัง KNLA ผ่านช่องทางที่เหมาะสม องค์กรยินดีตรวจสอบข้อเท็จจริง และพร้อมให้ความร่วมมือในการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแอบอ้างชื่อ KNLA ไปใช้ในการกระทำผิดกฎหมาย
ในประเด็นยาเสพติด การฟอกเงิน และอาชญากรรมข้ามชาติ KNU ยืนยันว่าไม่มีนโยบาย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่ให้การสนับสนุนหรือคุ้มครองกิจกรรมผิดกฎหมายดังกล่าวในทุกรูปแบบ หากมีบุคคลใดแอบอ้างชื่อ KNLA เพื่อกระทำผิด ถือเป็นความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล ไม่ใช่การดำเนินการในนามองค์กร
KNU ยังระบุว่าให้ความสำคัญกับความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน และอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมสนับสนุนการประสานงานกับหน่วยงานของไทย ภายใต้หลักการเคารพซึ่งกันและกัน รวมถึงยืนยันความสัมพันธ์อันดีที่มีมายาวนานกับประเทศไทย ทั้งด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการป้องกันกิจกรรมผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ KNU ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและทุกภาคส่วนในการนำเสนอข้อมูลโดยยึดข้อเท็จจริงและหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ พร้อมหลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงองค์กรกับข้อกล่าวหาที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรักษาบรรยากาศแห่งความร่วมมือระหว่างทุกฝ่าย
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