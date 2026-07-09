ปลัด อบจ.โคราชล่องหน! ไม่โผล่ที่ทำงาน หลังถูกกล่าวหาในกลุ่ม จนท.รัฐ คดีโกงสอบท้องถิ่น ขณะรองผู้ว่าฯ โคราชชิงลางาน-ปิดมือถือ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ปลัด อบจ.โคราชล่องหน ไม่มาทำงานที่สำนักงาน อบจ. หลังตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในกลุ่มจนท.รัฐ 22 คน คดีโกงสอบท้องถิ่น ที่ ป.ป.ช. รับเป็นคดีพิเศษ ขณะรองผู้ว่าฯ โคราช ถูก ป.ป.ช.บุกค้นห้องพักคอนโดฯ โยงคดีโกงสอบท้องถิ่น ชิงลางาน ปิดมือถือ
วันนี้ ( 9 ก.ค.69) ความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติเอกฉันท์รับไว้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษ เนื่องจากเป็นคดีที่มีผู้ถูกกล่าวหาจำนวนมาก ถึง 6,014 คน สำหรับผู้ถูกกล่าวหา แบ่งออกเป็น กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ 22 คน , กลุ่มนายหน้าและผู้ร่วมแก้ไขคำตอบ 33 คน ส่วนที่เหลือเป็นผู้เข้าสอบที่ถูกกล่าวหา ว่า ได้รับการแก้ไขกระดาษคำตอบจนผ่านการสอบ
โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ 22 ราย มีชื่อของ นายวุฒิชัย วงศ์ปัญโญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) และถูกกล่าวหาว่า มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบและการประกาศผลสอบรวมอยู่ด้วย
ล่าสุด เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ ( 9 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและขอสัมภาษณ์ นายวุฒิชัย วงศ์ปัญโญ เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว แต่ไม่พบนายวุฒิชัย อยู่ที่สำนักงาน เบื้องต้น เลขานุการส่วนตัวของนายวุฒิชัย แจ้งเพียงว่า ในสัปดาห์นี้นายวุฒิชัย เดินทางไปราชการ แต่ไม่ได้เปิดเผยสถานที่หรือภารกิจ พร้อมระบุว่า ยังไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ และขอให้รอนายวุฒิชัย กลับมาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยตนเอง
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช. การมีรายชื่อเป็นผู้ถูกกล่าวหา ยังไม่ถือเป็นการกระทำความผิด โดยผู้ถูกกล่าวหาทุกรายยังมีสิทธิ์ชี้แจงข้อเท็จจริง และต่อสู้คดีตามกระบวนการกฎหมายต่อไป
จากนั้นผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อ นายมนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอสัมภาษณ์และสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังเป็นกระแสข่าว เกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมกำลังตำรวจ กก.2 บก.ป. นำหมายค้นเข้าตรวจสอบห้องพักคอนโดมิเนียม ย่านพระราม 8 กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นห้องพักของรองผู้ว่าฯ เพื่อค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม ใน คดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น เมื่อวานนี้ ( 8 ก.ค.69) แต่ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากโทรศัพท์มือถือปิดเครื่อง
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสอบถามที่ห้องทำงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัด บริเวณชั้น 2 พบเพียงเจ้าหน้าที่ประจำห้อง 1 คน โดยบรรยากาศภายในห้องเป็นไปอย่างเงียบเหงา ไม่มีการปฏิบัติราชการของเจ้าตัว
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า วันนี้นายมนัส ไม่มีภารกิจราชการตลอดทั้งวัน และได้แจ้งลาทำธุระส่วนตัว แต่ไม่ทราบว่าเดินทางไปที่ใด และไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้