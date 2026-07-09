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ทลฉ.เดินหน้า “ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพชุมชน” ตรวจสุขภาพ 39 ชุมชนรอบท่าเรือ ย้ำพัฒนาพื้นที่ควบคู่คุณภาพชีวิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบัง เดินหน้าดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่รอบท่าเรือ จัดโครงการ “ท่าเรือแหลมฉบัง ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพชุมชน” ร่วมกับโรงพยาบาลแหลมฉบัง ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และผู้แทนจาก 39 ชุมชนใน 3 เขตเทศบาล เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคและสร้างความตระหนักด้านสุขภาพ

วันนี้ (9 ก.ค.) นางสิริมา กีรตยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการ “ท่าเรือแหลมฉบัง ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพชุมชน” โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชน จาก 39 ชุมชน เข้าร่วม ณ โรงพยาบาลแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นางสิริมา เผยว่า ปีนี้ ท่าเรือแหลมฉบังร่วมกับโรงพยาบาลแหลมฉบัง จัดตรวจสุขภาพให้ประชาชนใน 39 ชุมชน ครอบคลุมการตรวจ 20 รายการ แบ่งเป็นการตรวจเลือดและการตรวจอัลตราซาวด์ เพื่อให้ประชาชนทราบภาวะสุขภาพของตนเอง สามารถป้องกันและรักษาโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

โดย ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับท่าเรือ ซึ่งต้องทำหน้าที่ดูแลประชาชนจนมักละเลยการดูแลสุขภาพของตนเอง ท่าเรือจึงต้องการให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง เพราะเมื่อดูแลตัวเองได้ ก็จะสามารถดูแลชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมย้ำว่า การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญของทุกช่วงวัย ท่าเรือแหลมฉบังจะยังคงเดินหน้าดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และความปลอดภัย โดยหลังเสร็จสิ้นโครงการตรวจสุขภาพ ยังมีการสนับสนุนงบประมาณจ้างครูสอนภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนรอบท่าเรือ 7 แห่ง ในพื้นที่ 3 เขตเทศบาล ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

นอกจากนี้ ท่าเรือแหลมฉบังยังจัดกิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชนและสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินและเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่รอบท่าเรือ

ด้านนางรุ่งทิวา ใจกุศล ประธานชุมชนบ้านทุ่งกราด กล่าวว่า โครงการตรวจสุขภาพของท่าเรือแหลมฉบังเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะช่วยให้ผู้นำชุมชนและประชาชนได้เข้าถึงการตรวจสุขภาพอย่างทั่วถึง หลายคนที่ไม่เคยตรวจสุขภาพมาก่อนสามารถตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทันท่วงที จึงอยากให้มีการจัดโครงการลักษณะนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน








ทลฉ.เดินหน้า “ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพชุมชน” ตรวจสุขภาพ 39 ชุมชนรอบท่าเรือ ย้ำพัฒนาพื้นที่ควบคู่คุณภาพชีวิต
ทลฉ.เดินหน้า “ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพชุมชน” ตรวจสุขภาพ 39 ชุมชนรอบท่าเรือ ย้ำพัฒนาพื้นที่ควบคู่คุณภาพชีวิต
ทลฉ.เดินหน้า “ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพชุมชน” ตรวจสุขภาพ 39 ชุมชนรอบท่าเรือ ย้ำพัฒนาพื้นที่ควบคู่คุณภาพชีวิต
ทลฉ.เดินหน้า “ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพชุมชน” ตรวจสุขภาพ 39 ชุมชนรอบท่าเรือ ย้ำพัฒนาพื้นที่ควบคู่คุณภาพชีวิต
ทลฉ.เดินหน้า “ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพชุมชน” ตรวจสุขภาพ 39 ชุมชนรอบท่าเรือ ย้ำพัฒนาพื้นที่ควบคู่คุณภาพชีวิต