สมุทรสงครามพลิกสวนมะพร้าวสู่สวนอินทผลัม ลูกค้าแห่จองข้ามปี เปิดสวนชิมสดจากต้น กก.ละ 100 บาท

สมุทรสงคราม - เกษตรกรสมุทรสงครามปรับสวนมะพร้าวกว่า 4 ไร่ ปลูกอินทผลัม 4 สายพันธุ์ สร้างรายได้งาม แม้ปีนี้อากาศร้อนจัดทำให้ผลผลิตพันธุ์โคไนซี่ลดลงมากที่สุดในรอบหลายปี แต่ความต้องการยังพุ่ง ลูกค้าจองล่วงหน้าข้ามปี พร้อมเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและชิมผลสดจากต้นฟรี
บ้านสวนอินทผลัมแม่กลอง หมู่ 6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม บนพื้นที่กว่า 4 ไร่ ปลูกอินทผลัมกว่า 60 ต้น จำนวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ บาฮีเหลือง บาฮีแดง เมดจูล และโคไนซี่ โดยเฉพาะพันธุ์โคไนซี่ที่ได้รับความนิยมสูงสุด แต่ปีนี้ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนจัด ทำให้ติดผลน้อย ผลผลิตลดลงมากที่สุดในรอบหลายปี จนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ลูกค้าหลายรายยอมจองผลผลิตล่วงหน้าข้ามปี
น.ส.อัญชลี วีรสากยพงษ์ อายุ 38 ปี เจ้าของสวน กล่าวว่า เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นสวนมะพร้าว แต่จากปัญหาราคามะพร้าวผันผวน ประกอบกับเจ้าของสวนมีอายุมากขึ้น จึงตัดสินใจเปลี่ยนมาปลูกอินทผลัม ซึ่งให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นทุกปี
อินทผลัมแต่ละสายพันธุ์มีจุดเด่นแตกต่างกัน โดยพันธุ์โคไนซี่มีผลขนาดใหญ่ เนื้อแน่น รสชาติเข้มข้น เป็นสายพันธุ์ที่ลูกค้าตามหามากที่สุด ส่วนบาฮีเหลืองมีเนื้อฉ่ำน้ำ หวาน รับประทานง่าย ขณะที่บาฮีแดงก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน
อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศร้อนจัดในปีนี้ส่งผลให้การผสมเกสรและการติดผลลดลง โดยเฉพาะพันธุ์โคไนซี่ แม้ผลผลิตจะลดลง แต่ความต้องการของผู้บริโภคกลับเพิ่มสูงขึ้น ลูกค้าประจำต่างติดตามข่าวสารผ่านเพจของสวนและสั่งจองทันทีเมื่อเริ่มเปิดจำหน่าย
ปัจจุบัน บ้านสวนอินทผลัมแม่กลองเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสวนฟรี พร้อมชิมอินทผลัมสดจากต้น และเลือกซื้อผลผลิตในราคาเริ่มต้นกิโลกรัมละ 100 บาท รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น น้ำอินทผลัม และอินทผลัมอบแห้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต
ทั้งนี้ อินทผลัมสดของไทยจะมีผลผลิตเพียงปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม จึงนับเป็นผลไม้เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวสายเกษตร ผู้สนใจสามารถเข้าชมสวนได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. พร้อมชิมอินทผลัมสดจากต้น และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเพจ บ้านสวนอินทผลัมแม่กลอง หรือโทร. 090-993-1235.