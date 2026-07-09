(คลิป)รองผู้ว่าฯ โคราชชิ่งหนี! ปัดตอบปมถูก ป.ป.ช.บุกค้นคอนโดฯ ย่านพระราม 8 คดีโกงสอบท้องถิ่น หลังโผล่เปิดงานทุเรียน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - “มนัส สุวรรณรินทร์” รองผู้ว่าฯ โคราช ชิ่งหนีปฏิเสธตอบปม ป.ป.ช.บุกค้นคอนโดฯ ย่านพระราม 8 กรุงเทพฯ คดีโกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น หลังโผล่เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนพรีเมียมและสินค้า GI/IG ในห้างฯ ดังโคราช
วันนี้ (9 ก.ค. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ช่วงเช้าวันที่ 8 ก.ค. เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมกำลังตำรวจกองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม (กก.2 บก.ป.) นำหมายค้นเข้าตรวจสอบห้องพักคอนโดฯ ย่านพระราม 8 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นห้องพักของรองผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น
จากการตรวจค้น เบื้องต้นไม่พบพยานหลักฐานหรือสิ่งผิดปกติภายในห้องพัก เนื่องจากไม่มีผู้อยู่อาศัยมานานแล้ว โดยนิติบุคคลอาคารชุดให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า เจ้าของห้องได้ย้ายไปพักอาศัยที่อื่น และไม่ได้กลับเข้าห้องดังกล่าวมานานกว่าครึ่งปี
รายงานข่าวระบุว่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดรายดังกล่าว เคยดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเคยทำหน้าที่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ล่าสุดชาวงเย็นที่ผ่านมา ที่ชั้น G ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช นายมนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลทุเรียนพรีเมียมและสินค้า GI/IG โคราช ตามกำหนดการซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.เข้าตรวจค้นห้องพักคอนโดดังกล่าว แต่นายมนัสปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ โดยโบกมือเป็นสัญญาณว่าไม่ขอให้ข้อมูลใดๆ ก่อนเดินทางกลับทันที โดยไม่ได้แวะเยี่ยมชมหรือเดินดูบูธสินค้าภายในงานตามปกติหลังพิธีเปิดงานแต่อย่างใด
ทั้งนี้ จากการเข้าไปตรวจสอบเฟซบุ๊กของนายมนัส ยังไม่มีการชี้แจงกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด แต่ยังคงพบรูปนายมนัสโพสต์จำหน่ายหนังสือติวเตอร์สอบเข้ารับราชการท้องถิ่นในวิชาหลักกฎหมายท้องถิ่น และหลักและเหตุผลที่ใช้ตัดสินใจในราชการ ราคา 2 เล่ม 1,000 บาท
โดยก่อนหน้านี้นายมนัสเคยโพสต์ข้อความว่าตนเองเป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่าง TOR ในการจัดสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นก่อนที่จะย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา