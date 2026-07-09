(คลิป)ทัวร์ลงยับ! ติ๊กต๊อกเกอร์ฝรั่งบุกรุก “กาดสวนแก้ว” ห้างร้างเชียงใหม่ ทำคอนเทนต์สุดเสี่ยง เจอวิจารณ์สนั่น

เชียงใหม่ – วิจารณ์กันสนั่น-ทัวร์ลงยับ..ติ๊กต๊อกเกอร์ฝรั่งชื่อดัง แอบบุกรุก “อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว” อดีตห้างดังเชียงใหม่ยุค 90 ที่ปิดตัวลงไปแล้ว ทำคอนเทนต์สุดเสี่ยง ทั้งปีนป่ายขึ้นดาดฟ้า-รื้อค้นกุญแจห้องพักโรงแรม เอาขวานดับเพลิงออกมาเล่น-โยนโบว์อย่างสนุก พอโดนถล่มรีบขอโทษ-อ้างเข้าไปปี 2025 ไม่มียาม แค่เดินเข้าไป-ตอนนี้มียามแล้ว ขอทุกคนเคารพกฎหมายไทย
วันนี้(9 ก.ค.) กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ทันที หลังจาก “ติ๊กต๊อกเกอร์” ชาวต่างชาติชื่อดังรายหนึ่ง ซึ่งมักจะเดินทางไปทำคอนเทนต์ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วโลก ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอแอบบุกเข้าไปภายใน อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว และ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันเป็นห้างสรรพสินค้าและโรงแรมร้างที่ปิดตัวลงไปแล้ว
โดยในคลิปเผยให้เห็นพฤติกรรมสุดเสี่ยง ตั้งแต่การปีนป่ายขึ้นไปบนดาดฟ้าสูง การรื้อค้นกุญแจห้องพักในโซนโรงแรม นำขวานสีแดงสำหรับดับเพลิงออกมาเล่น รวมถึงแอบเข้าไปโยนโบว์ลิ่งในโซนบูลลี่โบว์อย่างสนุกสนาน ตลอดจนการเปิดน้ำทิ้งและกดชักโครกเล่น
ซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดนี้ทำให้ชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เนื่องจากมองว่าเป็นการกระทำที่อันตราย ไม่เหมาะสม และหวั่นใจว่าอาจมีเด็กหรือเยาวชนลอกเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าว
หลังจากเจอกระแสดรามาถล่มอย่างหนัก ติ๊กต๊อกเกอร์คนดังกล่าวก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงใต้คลิปทันที โดยระบุว่า คลิปดังกล่าวถูกถ่ายทำไว้ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปี 2025 ซึ่งในตอนนั้นสถานที่แห่งนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลอยู่เลย พวกตนเพียงแค่เดินเข้าไปเฉย ๆ โดยไม่ได้มีการทุบทำลายทรัพย์สินหรือบุกรุกแต่อย่างใด พร้อมทั้งกล่าวขอโทษทุกคนที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ
และได้เตือนทิ้งท้ายว่าไม่แนะนำให้ใครทำตามอย่างเด็ดขาด เพราะในปัจจุบัน (ณ เดือนพฤษภาคม 2026) ทางห้างมีระบบรักษาความปลอดภัยและมีเจ้าหน้าที่คอยประจำการดูแลพื้นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมขอให้ทุกคนช่วยกันเคารพกฎหมายไทยด้วย
สำหรับ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ถือเป็นศูนย์การค้าในตำนานที่เป็นสัญลักษณ์คู่เมืองเชียงใหม่มาอย่างยาวนาน โดยเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ล้านนาประยุกต์และตัวอาคารอิฐสีส้มแดงอันเป็นเอกลักษณ์
ที่นี่เคยเป็นศูนย์รวมความทันสมัยและจุดนัดพบที่รุ่งเรืองที่สุดของวัยรุ่นยุค 90 เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งแรกในภาคเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างเซ็นทรัลสาขาแรกในต่างจังหวัด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งโรงภาพยนตร์ ลานไอซ์สเก็ต ลานโบว์ลิ่ง และโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
ทว่าพิษเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทำให้ห้างเริ่มประสบปัญหาขาดทุนสะสมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 และเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์โควิด-19 ซ้ำเติม จึงทำให้ทางห้างต้องประกาศปิดบริการชั่วคราวในช่วงกลางปี พ.ศ. 2565 ก่อนจะยุติบทบาทและปิดฉากตำนานห้างดังเมืองเหนือลงอย่างถาวรในที่สุด