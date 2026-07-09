ศูนย์ข่าวศรีราชา- กองทัพเรือ ส่งเรือ ต.263 ช่วย 7 ลูกเรือโชคเป็นต่อวารี 995 ถูกคลื่นซัดจมอ่าวแสมสาร ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 23.00 น.วานนี้ ( 8 ก.ค.) ได้เกิดเหตุให้เรือประมงพื้นบ้านอวนเอ็น ชื่อโชคเป็นต่อวารี 995 อับปางในทะเล บริเวณใกล้เกาะยุ้งเกลือ อ่าวแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
หลังเกิดเหตุ กองทัพเรือ ได้สั่งการให้เรือตรวจการณ์ ต.263 ร่วมกับนักประดาน้ำ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ เดินทางออกจากท่าเทียบเรือแหลมเทียม ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เร่งเข้าให้การช่วยเหลือ
จากข้อมูลก่อนเกิดเหตุพบว่าเจ้าของเรืออับปาง คือ นายจักรี คุ้มครองทรัพย์ อายุ 49 ปี ได้นําเรือออกไปทําประมง พร้อมกับลูกเรือรวม 7 คน ท่ามกลางทะเลที่มีคลื่นลมแรง โดยเฉพาะช่วงกลางดึกที่กระแสน้ำเชี่ยวกราด และมีคลื่นสูง
น.ส.นัฐชยา อายุ 20 ปี บุตรสาวไต๋เรือ เปิดเผยว่าครอบครัวได้ติดตามสถานการณ์ผ่านกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งบนเรือ โดยเห็นภาพขณะลูกเรือกำลังสาวอวน ก่อนถูกคลื่นลมซัดถาโถมเข้าใส่อย่างรุนแรง ทำให้เรือลอยไปเกยติดบริเวณเกาะ และอับปางลงสู่ก้นทะเลในที่สุด
จึงได้พยายามโทรติดต่อคนบนเรือจนทราบว่า หลังเกิดเหตุเรืออับปาง ลูกเรือทั้งหมดลอยคออยู่ในทะเล ยังมีชีวิตรอดปลอดภัย และเมื่อได้รับการช่วยเหลือจึงรู้สึกซาบซึ้งใจ ต่อทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ กองทัพเรือ โดยเรือตรวจการณ์ ต.263 ได้ร่วมกับ หน่วยกู้ภัย และชาวประมงแสมสาร ที่นําเรือออกไปร่วมช่วยเหลือจนเป็นผลสําเร็จ สามารถช่วยเหลือลูกเรือทั้งหมด กลับเข้าสู่ฝั่งอย่างปลอดภัย ช่วงเวลาประมาณ 00.30 น.วันนี้ ( 9 ก.ค.)