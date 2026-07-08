(คลิป)ฮาทั้งโซเชียล! เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวดังเมืองพะเยา ตั้งอกตั้งใจตักปลาคาร์ฟสุดรัก พลาดลื่นหัวทิ่มบ่อ

พะเยา – เล่นเอาผู้คนทั้งตกใจทั้งขำกันทั้งโซเชียลฯ..เผยนาทีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวดังเมืองพะเยา ยื่นตักปลาคาร์ฟที่เพาะเลี้ยงไว้เป็นงานอดิเรก เกิดลื่นน้ำขังหัวทิ่มลงบ่อปลา จนคนตกใจวิ่งกรูมาช่วยก่อนขำกันทั้งร้าน เมื่อเห็นเจ้าตัวลุกขึ้นมายืนกลางบ่อในสภาพที่บาดเจ็บเล็กน้อย
วันนี้(8 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้คนโลกออนไลน์ขำปนสงสารกันไปทั่ว เมื่อเห็นคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาที ซึ่งเป็นคลิปภาพกล้องวงจรปิดภายในร้านก๋วยเตี๋ยวภูกามยาว ตำบลท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา บันทึกเหตุการณ์ขณะ นายบัณฑิต นามวงค์ เจ้าของร้าน กำลังใช้สวิงตักปลาคาร์ฟภายในบ่อที่เลี้ยงไว้ในร้าน แต่เกิดพลาดลื่นเสียหลักหัวทิ่มลงไปในบ่อต่อหน้าคนในร้าน
จากภาพจะเห็นนายบัณฑิตกำลังก้มตักปลาอย่างตั้งใจ แต่เพียงเสี้ยววินาที เท้าที่เหยียบบริเวณขอบบ่อซึ่งเปียกน้ำเกิดลื่น ทำให้ร่างเสียหลักตกลงไปในบ่อปลาคาร์ฟแบบไม่ทันได้ตั้งตัว จนผู้ที่เห็นเหตุการณ์ต่างตกใจวิ่งกรูพากันเข้ามาเพื่อหวังจะช่วย ก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะ เมื่อเจ้าตัวลุกขึ้นจากบ่อได้อย่างปลอดภัย โดยมีเพียงอาการฟกช้ำเล็กน้อย
หลังคลิปถูกเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก "Kru Aun" มีผู้เข้าชมและแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก พร้อมคอมเมนต์แซวกันอย่างสนุกสนาน อาทิ ตั้งใจลงไปเล่นกับปลาหรือเปล่า ปลาคาร์ฟตกใจยิ่งกว่าคน และ เห็นแล้วทั้งตกใจทั้งขำ ขณะที่อีกหลายคนเข้ามาแสดงความเป็นห่วง พร้อมดีใจที่เจ้าของร้านไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง
นายบัณฑิต เปิดเผยว่า ตนดูแลบ่อปลาคาร์ฟเป็นประจำทุกวัน แต่วันเกิดเหตุบริเวณขอบบ่อมีน้ำขัง ทำให้พื้นลื่นและเสียหลักตกลงไปในบ่ออย่างไม่คาดคิด โชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บหนัก และขอฝากเตือนผู้ที่เลี้ยงปลา หรือทำงานใกล้แหล่งน้ำ ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่พื้นมักเปียกและลื่นกว่าปกติ
ทั้งนี้นอกจากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้ว นายบัณฑิตยังเพาะเลี้ยงปลาคาร์ฟหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและนักสะสม ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหรือสั่งจองได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวภูกามยาว โทรศัพท์ 086-659-8886 โดยเจ้าตัวยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกสายพันธุ์และการดูแลปลาคาร์ฟอย่างใกล้ชิด