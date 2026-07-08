NTรุกตลาดSmart Home เปิดแพ็กเกจ“NT Cloud Fiber”อินเทอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์CCTVอัจฉริยะตอบโจทย์บ้านยุคดิจิทัล

NT เดินหน้าขยายตลาดบรอดแบนด์รับเทรนด์ Smart Home เปิดตัวแพ็กเกจ “NT Cloud Fiber” อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อม Cloud IP Camera และระบบ AI Security Solution ชูจุดขาย “เน็ตแรง-บ้านปลอดภัย” ในแพ็กเกจเดียว มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริการบรอดแบนด์และต่อยอดสู่ Digital Living Ecosystem ของประเทศ
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เดินหน้ารุกตลาดบริการดิจิทัลสำหรับที่อยู่อาศัย เปิดตัวแพ็กเกจใหม่ “NT Cloud Fiber” ที่ผสานบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้ากับระบบอุปกรณ์ CCTV รักษาความปลอดภัยอัจฉริยะบนคลาวด์ (Cloud IP Camera) เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการทั้งการเชื่อมต่อคุณภาพสูงและความปลอดภัยภายในบ้านอย่างครบวงจร
ทั้งนี้นายเอกชัย กองเกิด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวว่า ปัจจุบันลูกค้าไม่ได้มองหาเพียงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเท่านั้น แต่ต้องการโซลูชันที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความอุ่นใจในการอยู่อาศัย NT จึงพัฒนาแพ็กเกจ NT Cloud Fiber ที่รวมทั้งการเชื่อมต่อดิจิทัลและระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะไว้ในบริการเดียว เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่อย่างแท้จริง"
โดยแพ็กเกจ NT Cloud Fiber มาพร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็ว 500/500 Mbps และ Cloud IP Camera พร้อมอุปกรณ์ CCTV จำนวน 2 ตัว ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการผ่านคลาวด์ ช่วยให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความปลอดภัยภายในบ้านได้แบบเรียลไทม์จากทุกที่ทุกเวลา สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี Smart Home และการดูแลทรัพย์สินภายในบ้านมากขึ้น
"แพ็กเกจดังกล่าวเป็นอีกก้าวสำคัญของ NT ในการต่อยอดจากผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม สู่ผู้ให้บริการ Digital Service และ Smart Living Solution ที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง ภายใต้แนวคิด National Trust, National Telecom" นายเอกชัย กล่าว
ขณะเดียวกันนายเอกชัย ระบุว่า NT มองว่าตลาด Smart Home และระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก จากการขยายตัวของอุปกรณ์ IoT และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการบริหารจัดการบ้านผ่านสมาร์ทโฟน ส่งผลให้บริการที่ผสานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับระบบ AI และ Cloud Platform กลายเป็นหนึ่งในเทรนด์สำคัญของตลาดดิจิทัลคอนซูเมอร์ในปัจจุบัน
ดังนั้นเพื่อเสริมศักยภาพของบริการดังกล่าว NT ได้ร่วมมือกับ บริษัท ทีทรี เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน AIoT และ Smart Home Ecosystem ในการนำเทคโนโลยี Cloud AI และระบบอุปกรณ์ CCTV อัจฉริยะ 365 Selection Smart Indoor Camera C5 เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริการ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาระบบนิเวศการอยู่อาศัยดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับคนไทย
"NT Cloud Fiber ไม่ใช่เพียงแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการนำ Smart Home Service เข้าสู่ครัวเรือนไทยในวงกว้าง ด้วยต้นทุนที่เข้าถึงได้ง่ายและใช้งานได้จริง ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าให้ลูกค้า พร้อมสร้างความแตกต่างให้ตลาดบรอดแบนด์ในปัจจุบัน" นายเอกชัย กล่าว
สำหรับโปรโมชั่นพิเศษ NT Cloud Fiber นั้น NT มอบข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับบ้านสู่ Smart Home ด้วยแพ็กเกจ NT Cloud Fiber ประกอบด้วย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 500/500 Mbps แบบไม่รับบริการเสริม ค่าบริการ 625 บาทต่อเดือน (ไม่รวม VAT),รับบริการ Cloud IP Camera พร้อมอุปกรณ์ CCTV จำนวน 2 ตัว และสิทธิพิเศษ เพิ่มความบันเทิง On Top ด้วยบริการ NT NET PLAY : IPTV หรือ NT NET PLAY C nema ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2570 ที่ศูนย์บริการ NT ทั่วประเทศ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ntplc.co.th สอบถามโทร NT Contact Center 1888