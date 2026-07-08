พระราชทานเพลิงศพภิกษุ 7 รูปจากรถชนมรณภาพเป็นกรณีพิเศษ

อุบลราชธานี-น.ส.แนน-บุณย์ธิดา สมชัย รมช.กระรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพภิกษุ 7 รูป ที่ถูกเด็กพิเศษวัย 11 ขวบขับรถกระบะชนจนมรณภาพ ท่ามกลางญาติโยมที่มาร่วมจำนวนมาก ขณะที่บริษัทประกันภัยมอบสินไหมทดแทนให้ญาติ
วันนี้(8ก.ค.)ที่วัดบ้านน้ำขุ่น ตำบลตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี พระธรรมวัชรวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และน.ส.แนนบุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีพระราชทานเพลิงศพภิกษุ 7 รูป ที่ถูกเด็ก 11 ขวบขับรถกระบะชนจนมรณภาพ ขณะเดินธุดงค์อยู่ริมถนนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร เมื่อช่วงสายของวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 โดยมีชาวบ้าน และหน่วยงานราชการเข้าร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพจำนวนมาก
ซึ่งก่อนเริ่มพิธีพระราชทานเพลิงศพ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทเทเวศประกันภัย ซึ่งรถคันที่ชนทำ พ.ร.บ.ได้มอบสินไหมทดแทนการเสียชีวิตของภิกษุทั้ง 7 รูปให้แก่ญาติ
สำหรับภิกษุที่นำสรีระสังขารทำการพระราชทานเพลิงศพทั้ง 7 รูปในวันนี้ ประกอบด้วย 1. พระภิกษุโยธิน วรรณศรี (น้ำขุ่น อุบลราชธานี) 2. พระภิกษุรชต ทองบุราณ (น้ำขุ่น อุบลราชธานี) 3. พระภิกษุนิคม อังกาบ (จ.ชุมพร) 4. พระภิกษุศักดา สีลา (น้ำขุ่น อุบลราชธานี) 5. พระภิกษุสำรวย ระวัง (น้ำขุ่น อุบลราชธานี) 6. พระภิกษุชัยสอน นันทะสิงห์ (น้ำขุ่น อุบลราชธานี) 7. พระภิกษุสาคร คลังสูงเนิน (น้ำขุ่น อุบลราชธานี)