เร่งตั้งกรรมการระดับจังหวัด แก้ปัญหาช้างป่า วอนชาวบ้านงดติดลวดไฟฟ้ากันช้าง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-จังหวัดขอนแก่นเร่งช่วยเหลือผู้เสียชีวิต ถูกช้างป่าทำร้าย ต.ดงลาน อ.สีชมพู เผยขอความร่วมมือชาวบ้าน อย่าลวดไฟฟ้าป้องกันช้างป่า เผยตั้งจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด มีผวจ.เป็นประธาน ร่วมแก้ปัญหาช้างป่า พร้อมจัดชุดผลักดันช้าง ป้องกันช้างป่าเข้ามาเพิ่มในอำเภอภูผาม่านและอำเภอสีชมพู
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุช้างป่าทำร้ายนายอุทัย วงษาพรม อายุ 64 ปี ชาวบ้านหมู่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 6 ก.ค.69 ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ประสานไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 50,000 บาท มอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว พร้อมนำป้ายติดแจ้งเตือนชาวบ้าน ว่าเป็นพื้นที่ช้างป่าออกหากินด้วย
ด้านนายนเรศ ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับการประสานจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมหารือกับสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อร่วมแก้ปัญหาช้างป่า ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะเป็นประธาน แบ่งหน้าที่การทำงาน จะถอดบทเรียนจากจังหวัดเลยที่มีประสบการณ์มีช้างป่าเข้ามาหากิน นำมาปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เป็นระบบ
ตอนนี้มีเพียงเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่ชาติภูเวียง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ที่เป็นชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังและติดตามช้างป่า คอยผลักดันช้างในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน ได้เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้าน เพื่อขอความร่วมมือไม่ให้ติดตั้งลวดไฟฟ้า ซึ่งชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
การผลักดันช้างป่าให้กลับคืนถิ่นภูหลวง จังหวัดเลย คงทำได้ยาก เพราะช้างทั้ง 5 ตัว ที่เข้ามาหากินในเขตอำเภอสีชมพู จนมีการสร้างอาณาจักรพื้นที่อยู่อาศัยแล้ว เมื่อผลักดันข้ามไปฝั่งอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย แค่ข้ามคืน ช้างก็จะกลับมายังพื้นที่อำเภอสีชมพูเหมือนเดิม เพราะช้างมีความจำดีและเป็นถิ่นที่มีอาหารหากินสมบูรณ์
นายนเรศ กล่าวต่อว่าส่วนพื้นที่ตำบลวังสวาป อำเภอภูผาม่าน ขณะนี้พบช้างป่าจากพื้นที่น้ำหนาวเข้ามาหากินแล้ว 1 ตัว ขณะนี้เจ้าหน้าที่พบรอยช้าง แต่ยังไม่สามารถยืนยันว่ามีช้างป่าเข้ามาเพิ่มในพื้นที่อำเภอภูผาม่านเพิ่มอีกหรือไม่ ซึ่งได้ให้ชุดปฏิบัติการฯ คอยเฝ้าติดตามและผลักดันช้างป่าไม่ให้เข้าใกล้ชุมชน เนื่องจากพื้นที่ตำบลวังสวาปนั้น บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรจะอยู่ติดกับป่า ช้างจะออกหากินใกล้พื้นที่ชุมชนจึงต้องเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่