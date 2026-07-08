ช็อคอีก!สุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้น 2,000 คน เจอพยาธิใบไม้ตับ 700 คน พื้นที่อำเภอสหัสขันธ์

กาฬสินธุ์-สสจ.กาฬสินธุ์” ลุยตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (US) ในกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป และอบรมแกนนำการให้ความรอบรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยง ให้ประชาชนและเยาวชนชาว อำเภอสหัสขันธ์ อึ้งผลสุ่มตรวจประชาชนสองพันพบมีพยาธิใบไม้ตับถึง 700 คน
วันนี้(8 ก.ค.) เวลา 09.30 น. นางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดอบรมแกนนำการให้ความรอบรู้ เรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายแพทย์สมชาย ชมภูคำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ ดร.จักราวุฒิ วงษ์ภักดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่าย จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรอบรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
กิจกรรมสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ การอบรมสร้างแกนนำความรอบรู้ เพื่อนำไปขยายผลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงรายบุคคล การตรวจอัลตราซาวนด์คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี (US) ในกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป และการตรวจ Ov ATK รวมทั้งสิ้น 1,000 คน ณ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
นางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิตพี่น้องประชาชนในแถบภาคอีสานและจังหวัดกาฬสินธุ์มาอย่างยาวนาน การที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างเด็ดขาด สิ่งสำคัญที่สุดคือ “การป้องกันและการตรวจคัดกรองอย่างรวดเร็ว” จึงเห็นความสำคัญในการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาตรวจคัดกรองเชิงรุก การทำอัลตราซาวด์ ให้กับพี่น้องประชาชนและเยาวชนชาว อำเภอสหัสขันธ์ ถึงในพื้นที่ เพื่อร่วมกันลดสถิติผู้ป่วยและสร้างจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
นางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์ กล่าวว่า สถานการณ์พยาธิใบไม้ในตับ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ถือว่ามีความน่าเป็นห่วงเนื่องจากวัฒนธรรมการบริโภคอาหารชอบอาหารสุกๆดิบๆ รวมถึงนิยมบริโภคปลาที่มีเกล็ด มักจะนำมาประกอบอาหารไม่ถูกสุขะลักษณะ ซึ่งผลตรวจสอบ จากการสุ่มตรวจประชาชนเฉพาะในเขตอำเภอสหัสขันธ์ จำนวน 2,000 คน พบมีพยาธิ์ใบไม้ถึง 700 คน
ซึ่งทางการแพทย์ได้ให้ยาฆ่าเชื้อพยาธิ์ไปแล้ว และจะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งผ่าอัลตร้าซาวด์ ทั้งนี้คงต้องมีการรณรงค์ให้ประชาชนระมัดระวังการบริโภคอาหารโดยเฉพาะน้ำปลาร้าควรจะต้มให้สุกก่อนที่รับประทานอีกทั้งการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่จะไหลลงสู่แม่น้ำเชื่อมั่นว่าหากพร้อมใจรณรงค์จะทำให้ปัญหาโรคนี้ เบาบางต่อไป