ฝนหนัก ดินไหลปิดเส้นทาง มส.3004 ตัดเส้นทางเข้าออกสบเมยหลายหมู่บ้าน-เดือดร้อนหนักนับพันคน

แม่ฮ่องสอน - ฝนตกต่อเนื่อง..เกิดเหตุดินโคลนถล่มทับถนนสาย มส.3004 ปิดเส้นทางเข้าออกสบเมยหลายหมู่บ้าน เดือดร้อนนับพัน ขณะทีจังหวัดเแม่ฮ่องสอนสั่งช่วยเหลือ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เน้นย้ำทุกหน่วยงานต้องพร้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่ในทันที่หากเกิดเหตุ
วันนี้ (8 ก.ค.) นายพงศ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ นายก อบต.แม่สามแลบ แจ้งด่วนขอความช่วยเหลือจากทางจังหวัด ว่าฝนที่ตกต่อเนื่อง ขณะนี้ได้เกิดเหตุดินสไลด์ ถล่มปิดถนนทางหลวงชนบท สาย มส.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 105 - บ้านแม่สามแลบ (ช่วง ระหว่างบ้านห้วยกระต่าย - บ้านแม่ลามาน้อย) ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ซึ่งปิดทับช่องทางจราจร รถทุกชนิด ไม่สามารภสัญจรเข้าออก รถไถก็ดันดินออกไม่ได้ จึงขอความอนุเคราะห์เครื่องจักร (รถแบ็กโฮ) จากแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน เพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนเข้าออกได้ชั่วคราวโดยเร็ว เนื่องจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ข้างในไม่สามารถเข้าออกได้
โดยเส้นทางที่ถูกดินโคลนถล่มปิดทับขณะนี้ คือ ทางที่จะไป บ.แม่ลามาน้อย - /บ.แม่ตอละ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยมะโอ - ศูนย์พักพิงแม่ละอูน ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน มีครัวเรือนได้รับผลกระทบ 461 ครัวเรือน 1,235 คน สิ่งสาธารณะประโยชน์ ถนนได้รับความเสียหาย 1 เส้นทาง
นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2569 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ที่ทำการปกครองทั้ง 7 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อบจ.แม่ฮ่องสอน
ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์สภาพอากาศ การชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม พบว่าระหว่างวันที่ 8 – 14 ก.ค. 2569 ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อำเภอโซนทางใต้ คาดว่าจะมีฝนตกหนักที่สุดในวันที่ 14 ก.ค. 2569 ประกอบกับความชื้นในดินที่สะสมสูง จึงต้องเฝ้าระวังพื้นที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ อำเภอสบเมย ประกอบกับสถิติปริมาณน้ำฝนในปี 2569 สองเดือนที่ผ่านมา (พ.ค. - มิ.ย.) มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนตลอด 30 ปี จึงต้องมาการติดตามและเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน สั่งการให้ทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม พร้อมทั้งให้มีการรายงานปริมาณน้ำฝนทุกวันเพื่อวิเคราะห์ และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่ม โดยให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคน เครื่องมือ เครื่องจักร และให้ดำรงการสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง