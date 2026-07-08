ปั๊มน้ำมันเชียงใหม่คึกคักคนใช้รถแห่เติมรับลดราคาลิตรละกว่า2.50บาท-สี่ล้อแดงยิ้มร่าต้นทุนต่ำลง

เชียงใหม่-ปั๊มน้ำมันเชียงใหม่คึกคัก เจ้าของรถยนต์และจักรยานยนต์แห่ใช้บริการไม่ขาดสาย รับประกาศลดราคาลงพรวดลิตรละกว่า 2.50บาท ขณะที่คนขับรถสี่ล้อแดงเผยสุดดีใจราคาลดลงจนใกล้ช่วงก่อนเกิดวิกฤต แต่ยอมรับหวั่นกลับมาพุ่งซ้ำ หลังมีการยิงเรือบรรทุกน้ำมันอีกแล้ว
วันนี้(8ก.ค.69) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าบรรยากาศตามปั๊มน้ำมัน ลหลายแห่ง ในตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก หลังจากที่มีการประกาศลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ลิตรละ2.51บาท และกลุ่มดีเซล ลิตรละ 2.56บาท ยกเว้นกลุ่มน้ำมันพรีเมียม โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00น.วันนี้ ทำให้บรรดาเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ต่างพากันออกมาใช้บริการเติมน้ำมันกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการและค้าขายที่เกี่ยวข้องกับการต้องใช้รถยนต์เครื่องดีเซลเพื่อขนส่งสินค้า รวมทั้งรถสี่ล้อแดงรับจ้างส่งผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าปั๊มน้ำมันที่เปิดให้บริการแบบSelf Service ได้รับความนิยมเป็นพิเศษด้วย เพราะราคาน้ำมันลดลงไปอีกลิตรละ 30 สตางค์
ทั้งนี้คนขับรถสี่ล้อแดงรับจ้างรายหนึ่ง เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจอย่างมากที่ราคาน้ำมันลดลงในครั้งนี้ลิตรละกว่า 2.50บาท ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันในเวลานี้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนที่จะเกิดวิกฤตราคาพลังงานตั้งแต่ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ประกอบกับช่วงนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนกลับมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้พอจะลืมตาอ้าปากและมีรายได้บ้าง โดยเบื้องต้นเติมน้ำมันไปก่อนจำนวน 500 บาท หากมีลูกค้าใช้บริการมากค่อยเติมเพิ่มอีกครั้ง อย่างไรก็ตามแม้ราคาน้ำมันวันนี้จะลดลง แต่ยอมรับว่ายังมีความเป็นห่วงกังวลว่าราคาน้ำมันจะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีก หลังจากล่าสุดทราบข่าวว่า การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน ในช่องแคบฮอร์มุชอีกแล้ว ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับสูงขึ้น ซึ่งคาดหวังไม่ให้มีเหตุการณ์หรือปัจจัยแง่ลบใดๆ มาทำให้สถานการณ์กลับไปวิกฤตอีก.