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มท.3 มอบนโยบาย อปพร.จันทบุรี พร้อมรับมือภัยพิบัติ เข้มระบบแจ้งเตือน-อพยพ ปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จันทบุรี -​มท.3 มอบนโยบาย อปพร.จันทบุรี ย้ำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ สั่งเข้มระบบแจ้งเตือน-อพยพประชาชน พร้อมชื่นชมโมเดลประปา อบจ.จันทบุรี

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (8 ก.ค.)​ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จังหวัดจันทบุรี ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอนายายอาม จ.จันทบุรี โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เข้าร่วม

โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก

 หลังได้รับการสั่งการจากนายกรัฐมนตรี ให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังพล เครื่องมือ อุปกรณ์ และการประสานงานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงที


นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า การแจ้งเตือนผ่านระบบ Cell Broadcast ถือเป็นกลไกสำคัญในการสื่อสารกับประชาชน หากมีการแจ้งเตือนผ่านระบบดังกล่าว ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแผนอพยพและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเตรียมพร้อมในการรับมือและฟื้นฟูหลังเกิดพายุหรือสาธารณภัยต่าง ๆ

และยังได้กล่าวชื่นชมการบริหารจัดการระบบน้ำประปาของ จ.จันทบุรี โดยเฉพาะแนวทางของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ภายใต้กาานำของ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ที่สนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลวางระบบท่อประปาให้ครอบคลุมพื้นที่

 ก่อนถ่ายโอนระบบให้การประปาส่วนภูมิภาค เข้าบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพและควรนำไปเป็นต้นแบบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและต่อเนื่องตลอดทั้งปี


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังย้ำว่า การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัคร อปพร. จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ.




มท.3 มอบนโยบาย อปพร.จันทบุรี พร้อมรับมือภัยพิบัติ เข้มระบบแจ้งเตือน-อพยพ ปชช.
มท.3 มอบนโยบาย อปพร.จันทบุรี พร้อมรับมือภัยพิบัติ เข้มระบบแจ้งเตือน-อพยพ ปชช.
มท.3 มอบนโยบาย อปพร.จันทบุรี พร้อมรับมือภัยพิบัติ เข้มระบบแจ้งเตือน-อพยพ ปชช.
มท.3 มอบนโยบาย อปพร.จันทบุรี พร้อมรับมือภัยพิบัติ เข้มระบบแจ้งเตือน-อพยพ ปชช.
มท.3 มอบนโยบาย อปพร.จันทบุรี พร้อมรับมือภัยพิบัติ เข้มระบบแจ้งเตือน-อพยพ ปชช.