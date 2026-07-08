นร.หญิง15ปีโคราชร้องเพจดัง ถูกกลุ่มโจ๋นัดเคลียร์รุมทำร้ายถ่ายคลิป แจ้งความ 4 เดือนไม่คืบ ตร.โยนให้หาข้อมูลประกอบคดีเอง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เพจดังโฟสต์ นักเรียนหญิงวัย 15 ปี โคราช ร้องขอความเป็นธรรม กรณีถูกกลุ่มวัยรุ่นนัดเคลียร์ปัญหาผ่านทางโซเชียล ก่อนถูกรุมทำร้ายอย่างรุนแรง ทั้งชกต่อย กระทืบ เตะศีรษะ จับหัวโขกพื้นถนน พร้อมถ่ายคลิป แจ้งความ สภ.จอหอ ผ่านไป 4 -5 เดือนยังไร้ความคืบหน้า ตร.โยนให้ผู้เสียหายหาข้อมูลประกอบคดีเอง วอนเร่งดำเนินคดี
วันนี้ ( 8 ก.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น” ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมข้อความร้องขอความเป็นธรรม ระบุว่า “ผู้เสียหายร้องเรียนว่า หลังเข้าแจ้งความคดีถูกทำร้ายร่างกาย แต่เวลาผ่านไปกว่า 4-5 เดือน คดียังไม่มีความคืบหน้า พร้อมอ้างว่า พนักงานสอบสวนให้ผู้เสียหายเป็นผู้หาข้อมูลประกอบคดีด้วยตนเอง จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินคดี”
ทั้งนี้กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 โดย น.ส.วริศรา (สงวนนามสกุล) อายุ 15 ปี ชาวตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และ น.ส.เกวลิน (สงวนนามสกุล) อายุ 15 ปี ชาวอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน ว่า ถูกกลุ่มวัยรุ่นนัดไปพูดคุยเพื่อเคลียร์ปัญหาความขัดแย้งที่เริ่มต้นจากการโต้ตอบกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แต่กลับถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บหลายแห่ง
โดยผู้เสียหายให้การว่า เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 19 มีนาคม 2569 ได้รับการติดต่อผ่านอินสตาแกรม จากหญิงรายหนึ่ง ใช้ชื่อบัญชี "M Christinaburrell" นัดหมายให้เดินทางไปพบที่บริเวณคลองขี้นาค ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อพูดคุยเคลียร์ปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเพื่อน ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok
อย่างไรก็ตาม หลังเข้าแจ้งความดำเนินคดี เวลาผ่านมานานกว่า 4-5 เดือน ผู้เสียหายระบุว่า คดียังไม่มีความคืบหน้า จึงนำเรื่องร้องเรียนผ่านเพจ “อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น” เพื่อขอความเป็นธรรม และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรัดการสืบสวนสอบสวน รวมทั้ง ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยเร็ว