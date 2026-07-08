ทางหลวงอยุธยาสกัดแท็กซี่ขน "ชาวจีน" เข้าเมืองผิดกฎหมาย รวบ 4 รายกลางถนนสายเอเชีย

พระนครศรีอยุธยา - ตำรวจทางหลวงพระนครศรีอยุธยา สนธิกำลัง ตม. สกัดจับรถแท็กซี่ลักลอบขนชาวจีนเข้าเมืองผิดกฎหมาย 3 ราย บนถนนสายเอเชีย คนขับรับสารภาพรับจ้างขนจากกรุงเทพฯ ไปส่งอยุธยา ได้ค่าหัวคนละ 1,000 บาท เตรียมส่งต่อไปประเทศเมียนมา ตำรวจเร่งขยายผลล่านายหน้าขบวนการ
วันนี้( 8 ก.ค.) พ.ต.ท.ศุภกร ตังคะประเสริฐ สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จับกุมคนขับรถแท็กซี่ พร้อมชาวจีน 3 ราย ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย บริเวณถนนสายเอเชียขาออก ช่วงกิโลเมตรที่ 17-18 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่าจะมีการลักลอบลำเลียงชาวจีนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงวางกำลังเฝ้าตรวจตามเส้นทาง กระทั่งพบรถแท็กซี่สีเหลืองมีลักษณะต้องสงสัย จึงส่งสัญญาณเรียกตรวจ
จากการตรวจค้นพบชายสัญชาติจีน 3 คน โดยทั้งหมดไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางเข้าประเทศได้ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไว้ตรวจสอบ
จากการสอบสวน คนขับรถแท็กซี่ให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจากนายหน้าให้ไปรับชาวจีนทั้ง 3 คน จากรีสอร์ตแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปส่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับค่าจ้างคนละ 1,000 บาท และทราบอยู่แล้วว่าชาวจีนทั้งหมดไม่มีเอกสารเดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้อง
ส่วนชาวจีนทั้ง 3 คน ให้การผ่านล่ามว่า ได้ลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว ก่อนมีแผนเดินทางต่อไปยังประเทศเมียนมา โดยมีนายหน้าเป็นผู้จัดหาเส้นทางและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถแท็กซี่ ฐาน "รู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย แต่ให้ที่พักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือด้วยประการใดเพื่อให้พ้นจากการจับกุม" ส่วนชาวจีนทั้ง 3 คน ถูกแจ้งข้อหา "เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต" ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและนายหน้าที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากการสืบสวนพบว่าคนขับรถแท็กซี่มีเจ้าหน้าที่เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากการสืบสวนพบว่าคนขับรถแท็กซี่มีการประสานจัดเตรียมที่พักและอาหารให้กับชาวจีนทั้ง 3 คน เพื่อรอส่งต่อให้เครือข่ายอีกทอดหนึ่งสำหรับเดินทางไปยังประเทศปลายทาง แต่ถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้เสียก่อน