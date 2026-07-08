ศูนย์ข่าวศรีราชา-"ครอบครัวน้องเมย" ยื่นหนังสือ กมธ.การกฎหมายฯ เรียกร้องให้พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงเรื่องการเสียชีวิตของลูกชาย พร้อมขอให้ข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในกระบวนการยุติธรรม ตามแนวทางที่ถูกต้องและเป็นธรรม
เมื่อเวลา 10.00น.วันนี้ (8 ก.ค.) นางสุกัลยาและนายพิเชษฐ์ ตัญกาญจน์ แม่และพ่อของ "น้องเมย" นายภคพงศ์ ตัญกาญจน์ นักเรียนเตรียมทหาร ผู้ซึ่งถูกนักเรียนเตรียมทหารทำร้ายจากการถูกธำรงวินัยภายในโรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2560 จนนำไปสู่การชันสูตรและสืบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียด
โดยได้ยื่นหนังสือต่อ นายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธมนุษยชน ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภาเพื่อขอความเป็นธรรม กรณีที่ครอบครัวมีข้อสรุปจากผลการชันสูตรและผลการสอบสวนของคณะกรรมการ กองทัพไทย ว่า ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน อันเนื่องมาจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน
แต่จากการตรวจสอบพบว่า นักเรียนเตรียมทหารเคยถูกลงโทษทางวินัยในอดีตจริง เช่น ท่าหัวปักพื้น ซึ่งในทางปฏิบัติไม่ควรให้กระทำดังกล่าว อีกทั้งผลการสอบสวนและไทม์ไลน์ในวันเสียชีวิตระบุว่า การเสียชีวิตไม่ได้เกิดจากการถูกลงโทษหรือถูกซ่อมในวันนั้น เนื่องจากอาการป่วยกำเริบขึ้นเอง
ซึ่งทางครอบครัวได้ดำเนินคดีกับรุ่นพี่และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมทหาร กรณีทำให้นำเรียนเตรียมทหารเสียชีวิต และในเวลาต่อมา พนักงานสอบสวนและอัยการศาลทหาร ได้มีคำสั่งไม่ฟ้องผู้เกี่ยวข้อง (รุ่นพี่และเจ้าหน้าที่) ในข้อหาที่ทำให้เสียชีวิต เนื่องจากพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ชี้ชัดว่าเป็นการเสียชีวิตจากโรคประจำตัว กระทั้งเวลาผ่านไป 9 ปี ยังไม่ได้รับความคืบหน้าแต่อย่างใด
ทำให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทางด้านจิตใจเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของลูกชายเป็นอย่างมาก จึงขอให้คณะ กมธ.พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมาย การยุติธรรม สิทธิมนุษยชน ในกระบวนการยุติธรรม ตามแนวทางที่ถูกต้อง
ขณะที่ นายรังสิมันต์ โรม ได้แสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมบอกว่า คณะ กมธ.จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะ กมธ. เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกมธ. ซึ่งรายละเอียดการพิจารณาจะเป็นอย่างไรจะแจ้งไปยังผู้ยื่นหนังสือทราบต่อไป