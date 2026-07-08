กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัว “พลทหารนรินทร์”บาดเจ็บทุพพลภาพ จากเหยียบระเบิดชายแดนไทย-กัมพูชา

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัว “พลทหารนรินทร์ เงาไพร” ชาว อ.พิมาย โคราช กำลังพล ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ จากการเหยียบกับระเบิด พื้นที่เขาสัตตะโสม อ.กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ จากเหตุความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา
วันนี้ (8 ก.ค.69) ที่บ้านเลขที่ 43 บ้านขี้เหล็ก ม.11 ตำบลในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เชิญสิ่งของพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มามอบให้กับครอบครัว พลทหารนรินทร์ เงาไพร สังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ จากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่เขาสัตตะโสม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
โดย นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน และ มี พ.ท.จตุพล นิยมปัทมะ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 , นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี
พระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นในครั้งนี้ ยังความซาบซึ้งแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ นับเป็นพลังใจสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย