“หลวงปู่ศิลา” มอบเสื้อเกราะกันกระสุน ให้หน่วย S.W.A.T ภ.จว.กาฬสินธุ์ สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

กาฬสินธุ์-“หลวงปู่ศิล” วัดสวนธรรมปิติ จ.กาฬสินธุ์ มอบเสื้อเกราะกันกระสุน หมวกกันกระสุน และอุปกรณ์การปฏิบัติหน้าที่ ให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษ S.W.A.T ภ.จว.กาฬสินธุ์ “แบล็ค ทีเร็กซ์ 64 มูลค่ากว่า 250,000 บาท
ที่ห้องประชุมชัยสุนทร พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมบริหาร ภ.จว.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2569 โดยมี พ.ต.อ.พันกฤษณ์ วิชญชีวินทร์, พ.ต.อ.คะเชนทร์ ยืนยง, พ.ต.อ.ขจรฤทธิ์ วงษ์ราช, พ.ต.อ.ปวิช แสงอรุณ, พ.ต.อ.ชุมพล หันชะนา รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์, พ.ต.อ.นพวิทย์ ดิษฐาธนาธร ผกก.สส. ภ.จว.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด พฐ.กาฬสินธุ์ ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุม
ก่อนวาระประชุม พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับเครือข่ายภาคประชาชนและพลเมืองดี ดีเด่น 2 ราย พื้นที่ สภ.ยางตลาด สภ.กมลาไสย
พร้อมมอบชุดเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว ให้กับข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 24 นาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ที่ปฏิบัติงาน อย่างทุ่มเท และเสียสละ
นอกจากยังได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ศิลา สิริจันโท โดยมูลนิธิธรรมอุทยาน หลวงปู่ศิลา สิริจันโท วัดสวนธรรมปิติ สิริจันโท ได้ร่วมกันมอบ เสื้อเกราะกันกระสุน หมวกกันกระสุน และอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นให้แก่ชุดปฏิบัติการพิเศษ S.W.A.T ภ.จว.กาฬสินธุ์ “แบล็ค ทีเร็กซ์ 64” มูลค่า 250,000 บาท
เพื่อพร้อมนำใช้ปฏิบัติภารกิจ ที่เสี่ยงสูง สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย ตลอดจนเป็นการยกระดับมาตรฐาน และความเป็นมืออาชีพการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสร้างความมั่นใจความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินประชาชน โดยมีพล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ และพ.ต.อ.นพวิทย์ ดิษฐาธนาธร ผกก.สส. ภ.จว.กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ