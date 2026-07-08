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“ซาบีดา" ยกงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราชเป็น Soft Power ลุ่มน้ำโขง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมสู่ความยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นครพนม - "ซาบีดา" รมว.วัฒนธรรม เปิดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ปี 69 สุดยิ่งใหญ่ ชูพลังศรัทธาและ Soft Power ลุ่มน้ำโขง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมสู่ความยั่งยืน โชว์ขบวนนางรำกว่า 3,000 คนที่มีดาราสาวชื่อดัง “อิงฟ้า” มาร่วมรำถวายด้วย ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงหัวค่ำวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช ริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอเมืองนครพนม นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2569 โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายเดชสักดา มณีคำ รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำม่วน นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม เขต 1 นายปัฐม์ ปัทมจิตร กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

ตลอดจนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ศิลปิน นักแสดง อินฟลูเอนเซอร์ ภาคีเครือข่าย และประชาชน ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง


นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราชถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำโขงของชาวนครพนม กระทรวงวัฒนธรรมมุ่งเน้นการบูรณาการมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับนโยบาย “ไท ไทย (Thai Thai)” เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ให้เป็นทุนทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและวัฒนธรรม สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ของรัฐบาลที่จะช่วยสร้างรายได้และโอกาสทางอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

อีกทั้งจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านชัยภูมิและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น การจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานประเพณี แต่ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและ สปป.ลาว ผ่านมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค




สำหรับไฮไลต์ในพิธีเปิดมีการจัดขบวนนางรำกว่า 3,000 คน นำโดยดาราชื่อดัง “อิงฟ้า วราหะ” ร่วมรำถวายอย่างยิ่งใหญ่อลังการ พร้อมการแสดงชุดพิเศษ “ถวายฮีตนบบูชา นาคราชาพญาศรีสัตตนพนคร” การจัดประกวดและการจัดแสดงพานบายศรีขนาดยักษ์สูง 7.7 เมตร ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างมาก


งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2569 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2569 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิ ถนนคนเดินไทย-ลาว การออกบูทสินค้า OTOP พรีเมียม งานวันรวมชนเผ่าไทนครที่นำเสนอวิถีชีวิต 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ การสาธิตอาหารพื้นถิ่นที่หาชมได้ยาก (The Lost Taste) และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตลอด 7 วัน 7 คืน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

“ซาบีดา" ยกงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราชเป็น Soft Power ลุ่มน้ำโขง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมสู่ความยั่งยืน
“ซาบีดา" ยกงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราชเป็น Soft Power ลุ่มน้ำโขง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมสู่ความยั่งยืน
“ซาบีดา" ยกงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราชเป็น Soft Power ลุ่มน้ำโขง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมสู่ความยั่งยืน
“ซาบีดา" ยกงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราชเป็น Soft Power ลุ่มน้ำโขง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมสู่ความยั่งยืน
“ซาบีดา" ยกงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราชเป็น Soft Power ลุ่มน้ำโขง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมสู่ความยั่งยืน
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