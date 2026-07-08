ชวนเที่ยวชวนชิมผลผลิต “อินทผลัม”คุณภาพ 3สายพันธุ์ "สวนป่าเหนือ" จ.สระแก้ว

สระแก้ว- ชวนเที่ยวชวนชิมผลผลิต “อินทผลัม”คุณภาพ 3สายพันธุ์ "สวนป่าเหนือ" อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เน้นผลผลิตคุณภาพไม่เน้นปริมาณ สร้างเกษตรแบบยั่งยืน
จากชีวิตรับราชการตำรวจที่ต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ วันนี้ พ.ต.อ.สมบัติ ฟองเกิด อดีตนายตำรวจวัย 56 ปี ซึ่งเลือกที่จะเออร์รี่รีไทร์มาเป็นเกษตรแบบเต็มตัว ได้เดินหน้าสานต่อการทำ สวนอินทผลัม ที่สั่งสมประสบการณ์พัฒนาร่วมกับครอบครัวมานานกว่า 10 ปี สู่การทำผลผลิตคุณภาพมากกว่าการเน้นปริมาณ รับมือภาวะเศรษฐกิจที่มีผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค
โดยสวนอินทผลัมแห่งนี้มีชื่อว่า "สวนป่าเหนือ" ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม. 3 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว บนพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ ปลูกอินทผลัมไว้กว่า 100 ต้น สร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวมาโดยตลอด
แต่ในปี 2568 สวนแห่งนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสภาพอากาศที่แปรปรวน อีกทั้งยังเจอฝนตกชุกในช่วงที่ผลอินทผลัมกำลังเจริญเติบโต ส่งผลให้ผลแตก ร่วง และเน่าเสียเป็นจำนวนมาก สร้างความเสียหายต่อผลผลิตและรายได้ จนกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ต้องกลับมาทบทวนแนวทางการบริหารและจัดการสวนใหม่
เมื่อตัดสินใจลาออกจากราชการก่อนเกษียณ พ.ต.อ.สมบัติ จึง ทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลสวนอย่างเต็มที่ พร้อมปรับลดจำนวนต้นจากเดิมกว่า 100 ต้น ให้เหลือเพียงประมาณ 30 ต้น เพื่อให้สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง เหมาะสมกับกำลังแรงงานในครอบครัว และควบคุมคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานมากที่สุด
“ การลดจำนวนต้นที่ให้ผลผลิตไม่ได้หมายถึงการลดรายได้ แต่เป็นการเพิ่มคุณภาพของผลอินทผลัม ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรในระยะยาว เพราะสามารถดูแลได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผสมเกสร การตัดแต่งทะลาย การห่อผล การควบคุมโรคและแมลง ตลอดจนการเก็บเกี่ยว ทำให้ได้ผลผลิตที่มีขนาดสวย รสชาติดี และเป็นที่ต้องการของตลาด”
และในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อินทผลัม ภายในสวนที่มีทั้งหมด 3 สายพันธุ์ ได้แก่ บาฮี (Barhee), อัมเอ็ดดาฮาน (Am Ed Dahan) และโคไนซี่ (Khunaizi) ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ได้เริ่มทยอยให้ผลผลิตตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลาย
อาทิ สายพันธุ์ โคไนซี่ เป็นอินทผลัมรับประทานสดที่ได้รับความนิยม เนื่องจากผลที่มีสีแดงเข้มจนถึงสีดำ รสชาติหวานกรอบ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว อีกทั้งยังมีปริมาณแทนนินต่ำ จึงไม่ค่อยมีรสฝาด สามารถรับประทานได้ตั้งแต่ผลเริ่มแก่จัดจนสุกเต็มที่
ขณะที่ สายพันธุ์ อัมเอ็ดดาฮาน ถือเป็นพระเอกของสวน และเป็นสายพันธุ์ที่ลูกค้าประจำสั่งจองมากที่สุด ด้วยลักษณะเด่นคือผลมีสีส้มอมชมพู หรือสีโอลด์โรส เนื้อกรอบฉ่ำ เส้นใยน้อย ไม่มีรสฝาด ให้รสหวานละมุนคล้ายน้ำผึ้งเดือนห้า และเมื่อเคี้ยวจะให้ความรู้สึกหวานกรอบคล้ายอ้อยควัน พร้อมกลิ่นหอมเฉพาะตัว ทำให้ได้รับความนิยมทั้งในกลุ่มลูกค้าทั่วไปและผู้ที่ซื้อเป็นของฝากหรือของขวัญ
ด้าน สายพันธุ์ บาฮี สามารถรับทานได้ทั้งสุก และแปรรูป เนื่องจากมีรสชาติอร่อยทั้ง 2 แบย
พ.ต.อ.สมบัติ บอกว่าแม้สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันจะส่งผลให้ผู้บริโภคใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ทางสวนจึงตั้งราคาจำหน่ายผลอินทผลัม ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลไม้คุณภาพได้มากที่ โดยกำหนดราคาที่กิโลกรัมละ 200 บาท สามารถอยู่ได้ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค
ซึ่งลูกค้าประจำจากหลายจังหวัด จะใช้การสั่งจองผลผลิตล่วงหน้า โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตออกใหม่ เพราะต้องการรับประทาน อินทผลัมส ดที่เก็บจากต้น ซึ่งมีรสชาติหวาน กรอบ และคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าผลิตภัณฑ์แปรรูป
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อหรือสั่งจองอินทผลัมสดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 087-8337191 ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด เป็นจำนวนมาก