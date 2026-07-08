นอนผวา-หาที่หลบทั้งคืน! พม่ารบกะเหรี่ยงหนัก กระสุนปืนกล-ปืน ค.ล้ำแดนตกทะลุบ้านคนชายแดนแม่สอดอีก 3 หลัง

ตาก - ชาวบ้านชายแดนแม่สอดไม่ได้หลับได้นอนกันทั้งคืน..เผยทหารเมียนมา-กะเหรี่ยงยังรบกันหนัก หวังชิง “บ้านมินลาป่าน” พื้นที่ยุทธศาสตร์ติดชายแดนไทย ทั้งกระสุนปืน ค.-ปืนกล ดังสนั่นไม่พอ ล้ำแดนทะลุหลังคา-กำแพงบ้านฝั่งไทยอีก 3 หลัง
วันนี้ (8 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทหารกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติ (เคเอ็นแอลเอ) ภายใต้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู) ร่วมกับกองกำลังปกป้องประชาชน หรือพีดีเอฟ ยังคงยิงต่อสู้กับทหารรัฐบาลเมียนมาเพื่อรักษาที่มั่นสำคัญบริเวณบ้านมินลาปาน อ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงศ์ ตำบลมหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
ทั้งสองฝ่ายได้รบกันอย่างหนัก มีการปะทะกันด้วยอาวุธประจำกาย ปืนกล ขนาด 60 มม. และปืนกลขนาด 90 มม. รวมทั้งการยิงด้วยกระสุนวิถีโค้ง หรือปืน ค.60 ค.80 เสียงดังสนั่นก้องถึงหมู่บ้านไทยตามแนวชายแดน
และเป็นไปตามคาดคือ การสู้รบที่เกิดขึ้นมีกระสุนปืนกลล้ำเข้ามาทะลุผนังบ้านเรือนราษฎรไทยอีก 3 หลัง หนึ่งในนั้นเป็นบ้านของนายปณต เมืองใจเย็น อายุ 34 ปี นอกจากนี้ยังมีกระสุนปืน ค.ไม่ทราบขนาดล้ำมาตกในพื้นที่บ้านของนายสีนวล นุรังสี อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
สถานการณ์สู้รบที่เกิดขึ้นติดชายแดนไทยทำให้ชาวบ้านที่มีบ้านเรือนตามแนวชายแดนต้องหาที่กำบังตลอด เพราะมีการสู้รบกันทั้งคืน
ด้านกองกำลังนเรศวร โดยทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด ได้เสริมกำลังทหารไปยังหมู่บ้านล่อแหลมเพื่อเตรียมการตอบโต้ฝ่ายกองกำลังต่างชาติ หากมีการยิงเข้ามายังหมู่บ้านไทย โดยจะมีการใช้มาตรการด้วยการยิงเตือน และดำเนินการจากเบาไปหาหนัก ล่าสุดมีการใช้รถยนต์ติดอาวุธปืนกลพร้อมกำลังทหารเตรียมรับมือแล้ว พร้อมกับประกาศผ่านหอกระจายข่าวไม่ให้ประชาชนใช้พื้นที่เลียบชายแดนสัญจรไปมา พร้อมกับการชี้แจงสถานการณ์