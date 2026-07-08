อบจ.สมุทรสงครามพลิกโฉม “ท้องฟ้าจำลอง” เป็นศูนย์ผู้สูงอายุ–พิพิธภัณฑ์ป่าชายเลน เปิดใช้ฟรีปี 2570

สมุทรสงคราม - อบจ.สมุทรสงคราม เตรียมรับมอบพื้นที่โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 19 ก.ค.นี้ ก่อนปรับ “ท้องฟ้าจำลอง” เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ควบคู่พิพิธภัณฑ์ป่าชายเลนและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ พร้อมพัฒนาลานพักผ่อนริมแม่น้ำ คาดเปิดให้บริการฟรีต้นปีงบประมาณ 2570
นายเจษฏา ญาณประภาศิริ (นายกกอล์ฟ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสงคราม เปิดเผยความคืบหน้าโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ท้องฟ้าจำลอง) หมู่ 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ว่า ผู้รับจ้างจะส่งมอบพื้นที่ให้ อบจ. ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 จากนั้น อบจ.จะเข้าปรับปรุงพื้นที่และเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ จากเดิมที่กำหนดให้เป็นศูนย์ดาราศาสตร์ มาเป็น “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” ควบคู่กับแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวของจังหวัด
นายเจษฏา กล่าวว่า การปรับรูปแบบโครงการสอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยจะใช้พื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย การฝึกสมอง และกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รองรับผู้สูงอายุได้ประมาณ 250 คน โดยเปิดให้ใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ อบจ.ยังมีแนวคิดคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญาให้แก่เยาวชน เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และเชื่อมโยงคนต่างวัย
สำหรับอาคารท้องฟ้าจำลอง ซึ่งเดิมออกแบบให้เป็นสถานที่จัดแสดงด้านดาราศาสตร์ จะปรับเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่ง เนื่องจากโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับติดตั้งเครื่องฉายท้องฟ้าจำลอง โดยภายในจะนำเสนอเรื่องราวทรัพยากรทางทะเล ประมงพื้นบ้าน สัตว์น้ำทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ระบบนิเวศป่าชายเลน รวมถึงจำลองวิถีชีวิตชาวประมง เช่น กระเตง และสภาพแวดล้อมชายฝั่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างไรก็ตาม โครงการยังคงรักษาเอกลักษณ์ด้านดาราศาสตร์ไว้ ด้วยการจัดแสดงโมเดลดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ และระบบสุริยะบริเวณด้านหน้าอาคาร เพื่อสะท้อนแนวคิดดั้งเดิมของโครงการ
ส่วนพื้นที่ริมแม่น้ำด้านชายทะเล จะพัฒนาเป็นลานพักผ่อนและออกกำลังกาย พร้อมทางเดินเลียบแม่น้ำระยะทางประมาณ 300 เมตร และลานกิจกรรมกลางแจ้ง รองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ อาทิ มหกรรมว่าวไทย ตลาดชุมชน และกิจกรรมเพื่อสุขภาพตามฤดูกาล
ทั้งนี้ อบจ.สมุทรสงคราม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายหลังรับมอบงาน และแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปีงบประมาณ 2570 โดยเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการฟรีในวันและเวลาราชการ เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เป็นทั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ของชาวสมุทรสงครามและนักท่องเที่ยว