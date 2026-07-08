(คลิป)ตามพิสูจน์ไวรัล ‘เค้กขนชมอย-เค้กขนหมออ้อย’ กะเทยทำย่านแยกศรีชุม ลำปาง..เหมือนเด๊ะ

ลำปาง - ตามพิสูจน์ “เค้กขนหมออ้อย-เค้กขนชมอย” ทำเหมือนเด๊ะ จนเป็นไวรัลกระหึ่มโซเชียล..“มาดามโบ๊ท” เค้กกะเทยทำ ย่านแยกศรีชุมลำปาง รับกระแสแรงมาก-ทำไม่ทัน แม้จะตื่นเช้านอนตีหนึ่งยังต้องให้ลูกค้าพรีออเดอร์ ทั้งเค้กขน-คัพเค้ก วิตามิน-แคลเซียมสูง ต้านอนุมูลอิสระ ลดคอเลสเตอรอล
ผู้สื่อข่าวได้ไปสำรวจ “ร้านมาดามโบ๊ทเค้กกะเทยทำ” ริมถนนสายลำปาง-แม่ทะ ใกล้แยกศรีชุม เมืองลำปาง ซึ่งเป็นร้านเค้กเล็กๆ ผลิตตามกระแส และล่าสุดกำลังเป็นที่กล่าวถึงกระหึ่มโซเชียลฯ กับไอเดีย “เค้กขนหมออ้อย”
จุดเด่น ร้านมาดามโบ๊ทเค้กกะเทยทำ คือใช้บัตเตอร์เนยสด ตกแต่งหน้าเค้กด้วยบัตเตอร์ครีม ปักเยลลี และซอสสตรอว์เบอร์รีโบราณ
ด้วยที่ทางร้านทำแบบครอบครัว พิถีพิถันทุกรายละเอียดและคัดเลือกวัตุดิบที่มีคุณภาพ ทำให้มีลูกค้าประจำจำนวนมาก บวกกับที่ทางร้านมักจะผลิตเค้กตามกระแส ยิ่งทำให้มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ด้วยข้อจำกัดในการผลิตลูกค้าต้องสั่งผลิตล่วงหน้า
ขณะนี้เค้กที่ผลิตไม่ทันตามที่ลูกค้าต้องการคือ เค้กขนหมออ้อย เพราะกระแสดีเกินคาด มีลูกค้ามาซื้อที่ร้านจนเกลี้ยง ที่เหลือต้องสั่งผลิต แม้ว่าทุกวันนี้จะต้องเร่งผลิตวันละ 30-50 ก้อนก็ยังไม่พอ
โดยเค้กขนหมออ้อย ทางร้านจำหน่ายใน 3 ขนาด ก้อนเล็ก 120 บาท ขนาด 1/4 ปอนด์ ราคา 220 บาท ขนาดครึ่งปอนด์ และ 320 บาท ขนาด 1 ปอนด์ ซึ่งเป็นราคาที่ลูกค้าจับต้องและสามารถซื้อได้ นอกจากนี้ยังมีคัพเค้กขนหมออ้อย ราคาเพียงชิ้นละ 25 บาทเท่านั้น และยังรับ ไทยช่วยไทยพลัส ด้วย
มาดามโบ๊ทเปิดเผยว่า จริงๆ แล้วสาหร่ายขน ชื่อจริงคือสาหร่ายผมนาง จะมีวิตามินและแคลเซียมสูง ต้านอนุมูลอิสระ ลดคอเลสเตอรอล แต่คนไทยจะเรียกสาหร่ายเส้นผมเพราะจะเหมือนเส้นผมมาก จึงมีคนนำมาทำคอนเทนต์ เรียกกันว่า เค้กขนหมออ้อย หรือเค้กขนชมอย แต่จริงๆ มีประโยชน์มาก
“ยอมรับว่ากระแสคนอยากชิมมากจริงๆ แรงมาก ทำให้ยอดขายแต่ละวันพุ่งสูงจนทำไม่ทัน ที่วางขายหน้าร้านก็ขายหมด ถูกจองหมด ซึ่งแต่ละวันนะวันนี้ 30-40 ก้อน ต้องให้ลูกค้าพรีออร์เดอร์ ก็ตื่นเช้านอนตีหนึ่ง ก็พยายามทำวันละ 50 กว่าก้อน เพราะอยากให้ลูกค้ามาซื้อแล้วก็ได้เลย ไม่อยากให้รอ”