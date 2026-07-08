ตร.ล็อกเป้าดักยานรกอีกล็อต! รวบคนนำ-ไล่จับคนขนคาถนนพะเยาเข้าน่าน

น่าน - ตำรวจได้เบาะแส..ผู้การฯ น่าน-ผู้กำกับสืบล็อกเป้ารถเป้าหมาย สั่งด่านฯ พี้หลวงตรวจเข้มเส้นทางพะเยาเข้าน่าน รวบชาวพะเยาควบเก๋งนำสำรวจทาง-โทร.แจ้งสถานการณ์จุดสกัด ก่อนไล่จับเพื่อนร่วมเครือข่ายคนน่านหลังขับรถขนยาบ้าครึ่งล้านหนี
พล.ต.ต.ดเรศ กัลยา ผบก.ภ.จว.น่าน มอบหมายให้ พ.ต.อ.ยุทธพงษ์ เมฆคะ ผกก.สืบสวน ภ.จว.น่าน ร่วมกับ สภ.บ้านหลวง จ.น่าน เพิ่มความเข้มงวดตรวจตราที่ด่านตรวจพี้หลวง ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง ซึ่งเชื่อมต่อกับ จ.พะเยา หลังจากสืบทราบว่าขบวนการค้ายาจะขนยาเสพติดผ่านถนนสายพะเยา-น่าน เพื่อนำของกลางไปส่งมอบให้เครือข่ายใน อ.เมืองน่าน
กระทั่งวันที่ 7 ก.ค. เจ้าหน้าที่พบรถเป้าหมายต้องสงสัย คันแรกเป็นเก๋งฮอนด้า ป้ายทะเบียน จ.พะเยา ขับผ่านด่านตรวจดังกล่าวจริง จึงได้เรียกตรวจสอบ พบนายชัยยุทธ อายุ 34 ปี ชาว ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา ขับมาตามลำพัง ตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่พบโทรศัพท์จำนวน 2 เครื่องและมีซิมการ์ดอยู่ถึง 3 อัน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบว่ารถยนต์เก๋งเป้าหมายอีกคันซึ่งเป็นยี่ห้อฮอนด้า สีเทา ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ ได้ไหวตัวและขับหลบหนีไปทางถนนสายบ้านโป่งศรี-นาก้า จึงติดตามจนพบรถหลบหนีไปจอดอยู่ที่ถนนท้ายหมู่บ้านโป่งศรี หมู่ 8 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง
คนขับได้โยนกระสอบฟางที่บรรทุกมาด้วยจำนวน 2 ใบลงกับพื้น เจ้าหน้าที่จึงเปิดตรวจดูพบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ใบละ 200,000 เม็ด และ 300,000 เม็ด ตามลำดับ จึงไล่จับกุมตัวคนขับทราบชื่อภายหลังชื่อคือนายทวีศักดิ์ อายุ 35 ปี ชาว ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน เอาไว้ได้ ตรวจสอบในรถพบโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง และพบว่านายชัยยุทธ และนายทวีศักดิ์มีการติดต่อโทรศัพท์กันอยู่ตลอด เมื่อเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตรวจตราที่ด่านตรวจพี้หลวงจึงให้นายทวีศักดิ์ขับรถหลบหนีไปอีกทางดังกล่าว
เจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อหาทั้งคู่ว่า “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายฯ