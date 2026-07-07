พ่อผู้ใหญ่บ้านเมืองราชบุรี บุกทวงค่าเช่าห้องพัก ชักปืนจ่อยิง 2 พี่น้องเจ็บสาหัส ก่อนซิ่ง จยย.หลบหนี

ราชบุรี - สลดกลางชุมชนเมืองราชบุรี ชายวัย 73 ปี พ่อผู้ใหญ่บ้าน บุกทวงค่าเช่าห้องแถว ก่อนใช้อาวุธปืนยิง 2 พี่น้องเจ้าของร้านชำและร้านพวงมาลัยได้รับบาดเจ็บสาหัส ตำรวจเร่งล่าตัว หลังพบปลอกกระสุน 9 มม. ตกในที่เกิดเหตุ
วันนี้ ( 7 ก.ค.) ร.ต.อ.ธีรศักดิ์ ยิ้มเจ้ย รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.เมืองราชบุรี รับแจ้งเหตุใช้อาวุธปืนยิงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย บริเวณหน้าร้านขายของชำริมถนนสายสี่แยกห้วย-ทุ่งหลวง หมู่ 10 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จึงรายงานผู้บังคับบัญชา ก่อนนำกำลังตำรวจสายตรวจ ชุดสืบสวน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ราชบุรี เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบกองเลือดอยู่บริเวณหน้าร้าน และพบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 2 ปลอก ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้บาดเจ็บ 2 ราย คือ นางวันเพ็ญ จำเนียร อายุ 52 ปี และนางประสานสุข จำเนียร อายุ 48 ปี ซึ่งเป็นพี่น้องกัน ถูกนำส่งโรงพยาบาลราชบุรี อาการสาหัสทั้งคู่
จากการสอบสวนนายสุพลชัย อุดเจ๋ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลอ่างทอง ให้การว่า ผู้ก่อเหตุคือ นายสุนทร อุดเจ๋ง อายุ 73 ปี ซึ่งเป็นบิดาของตน หลังก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป เบื้องต้นคาดว่ามีสาเหตุมาจากการทวงค่าเช่าห้องแถว เนื่องจากผู้บาดเจ็บเช่าห้องของผู้ก่อเหตุเพื่อเปิดร้านขายของชำและขายพวงมาลัย แต่ค้างชำระค่าเช่ามาระยะหนึ่ง โดยผู้ก่อเหตุเคยมาทวงหลายครั้งแล้ว กระทั่งครั้งล่าสุดอาจเกิดความโมโห จึงใช้อาวุธปืนยิงทั้งสองคน
ด้านสามีของนางประสานสุข เปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุตนอยู่ภายในห้อง ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด ภรรยาจึงออกไปดู ก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นอีก เมื่อออกมาดูพบว่าภรรยาและพี่สาวของภรรยานอนบาดเจ็บอยู่หน้าร้าน ส่วนผู้ก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปแล้ว โดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง และไม่ได้ยินเสียงโต้เถียงกันก่อนเกิดเหตุ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานให้นายสุพลชัยติดต่อบิดาเพื่อเข้ามอบตัว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้ ขณะที่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ต่อไป.