เมื่อ DNA เล่าเรื่องราวของประชากรสิ่งมีชีวิต:มุมมองที่สังคมควรเข้าใจก่อนตัดสิน

ในโลกของชีววิทยา สิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนมี "ประวัติ" ที่ถูกบันทึกไว้ในรหัสพันธุกรรม หรือ DNA ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้เพียงกำหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิต แต่ยังสะท้อนความสัมพันธ์ การสืบทอด และการกระจายตัวของประชากรผ่านช่วงเวลาทางวิวัฒนาการด้วย ทว่าในทางปฏิบัติ ข้อมูลทางพันธุกรรมเหล่านี้มักถูกนำไปตีความอย่างเร่งด่วนเกินกว่าที่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะสนับสนุนได้
ดร.ภาณุ เรืองจันทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อธิบายว่าการศึกษาทางพันธุศาสตร์ประชากรเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยอธิบายที่มาและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต โดยอาศัยข้อมูลที่บันทึกอยู่ใน DNA ซึ่งสามารถใช้ประกอบการทำความเข้าใจประวัติของประชากรได้อย่างเป็นระบบ
หนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจ คือการศึกษาปลาหมอคางดำในประเทศไทย ซึ่งงานวิจัยล่าสุดพบว่า ปลาที่เก็บตัวอย่างจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศมีHaplotype หรือรูปแบบพันธุกรรมที่แตกต่างกันถึง 19 รูปแบบ
สำหรับประชาชนทั่วไป คำว่าHaplotypeอาจเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่คุ้นเคย แต่สำหรับนักพันธุศาสตร์ Haplotype เปรียบเสมือน "ลายพิมพ์ทางพันธุกรรม" ที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์และประวัติของประชากรสิ่งมีชีวิต แต่ละรูปแบบสะท้อนการสะสมของการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่สืบทอดต่อกันมาในแต่ละสายประชากร
ดร.ภาณุอธิบายว่า การทำความเข้าใจผลการศึกษานี้จำเป็นต้องอาศัยหลักการพื้นฐานของพันธุศาสตร์วิวัฒนาการ กล่าวคือแม้ว่าการกลายพันธุ์ (Mutation) จะสามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติในทุกชั่วรุ่นของสิ่งมีชีวิต แต่การกลายพันธุ์เพียงครั้งเดียว ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิด "รูปแบบพันธุกรรม" ใหม่ที่พบได้อย่างแพร่หลายในระดับประชากร
กว่าการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ใน DNA จะสะสม ถ่ายทอดผ่านรุ่นลูกหลาน และกลายเป็น Haplotype ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการทางวิวัฒนาการที่ดำเนินต่อเนื่องผ่านหลายชั่วอายุประชากร ซึ่งโดยทั่วไปใช้เวลายาวนาน ตั้งแต่หลายร้อยปีไปจนถึงหลายพันปี ทั้งนี้ ระยะเวลาจะแตกต่างกันไปตามชนิดของสิ่งมีชีวิต อัตราการกลายพันธุ์ ขนาดประชากร และตำแหน่งของสารพันธุกรรมที่ศึกษา
ด้วยเหตุนี้ นักพันธุศาสตร์จึงไม่ได้พิจารณาเพียงจำนวนการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้น แต่ให้ความสำคัญกับ "รูปแบบความหลากหลายทางพันธุกรรม" ที่ปรากฏในประชากร เพราะข้อมูลดังกล่าวสามารถช่วยอธิบายประวัติของประชากรและความเป็นไปได้ของการเคลื่อนย้ายหรือการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตได้
การศึกษาปลาหมอคางดำในประเทศไทยซึ่งพบว่าปลาที่เก็บตัวอย่างจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศมี Haplotype แตกต่างกันถึง 19 รูปแบบจึงเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าในเชิงวิทยาศาสตร์ เนื่องจากสะท้อนให้เห็นว่าประชากรปลาที่พบในประเทศไทยมีความหลากหลายทางพันธุกรรมในระดับที่ควรได้รับการศึกษาต่ออย่างละเอียดแต่ไม่ควรถูกนำไปตีความแยกจากหลักการข้างต้น
จากหลักฐานดังกล่าว ดร.ภาณุเห็นว่าหนึ่งในสมมติฐานที่สอดคล้องกับหลักฐานทางพันธุกรรมคือ ความเป็นไปได้ที่ประชากรปลาอาจมีที่มาจากหลายแหล่งกำเนิด หรือเกิดการเคลื่อนย้ายเข้าสู่พื้นที่ในต่างช่วงเวลากัน (Multiple Introductions) ทั้งนี้ยังเป็นเพียง "สมมติฐาน" ที่ควรได้รับการศึกษาสนับสนุนเพิ่มเติมด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้านอื่น ๆ ประกอบกัน ไม่ใช่ข้อสรุปที่ฟันธงได้ในทันที
เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการอธิบายประวัติของประชากรปลา ดร.ภาณุเสนอว่า ควรมีการศึกษาด้วยเทคนิคWhole Genome Sequencing (WGS)หรือการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม และนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับประชากรปลาจากประเทศต้นกำเนิดในแอฟริกา รวมถึงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค เพื่อสร้างแผนผังความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (Phylogenetic Tree) ซึ่งจะช่วยอธิบายเส้นทางการกระจายของประชากรได้ละเอียดและแม่นยำยิ่งขึ้น
ดร.ภาณุย้ำว่า คุณค่าของงานวิจัยทางพันธุศาสตร์อยู่ที่การช่วยอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วยหลักฐานที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่การตอบสนองต่อความกังวลของสังคมด้วยข้อสรุปที่เร็วเกินไป เมื่อองค์ความรู้จากพันธุศาสตร์ นิเวศวิทยา และข้อมูลด้านการจัดการสัตว์น้ำถูกนำมาประกอบกัน ก็จะช่วยให้การทำความเข้าใจและบริหารจัดการปัญหาเป็นไปบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น
ท้ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมอคางดำหรือสิ่งมีชีวิตชนิดใด รหัสพันธุกรรมล้วนทำหน้าที่เป็นบันทึกประวัติของธรรมชาติ การอ่านข้อมูลจาก DNA จึงเป็นการเปิดโอกาสให้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ช่วยอธิบายความเป็นไปได้ของสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านและเป็นระบบ