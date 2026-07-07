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คณะทำงานสภาสิทธิการเดินทางยกทีมพบผู้ว่าฯ เชียงใหม่ หารือยื่นข้อเสนอพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเป็นมิตร สวล. เป็นธรรม ปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เชียงใหม่ - คณะทำงานสภาสิทธิการเดินทางจังหวัดเชียงใหม่เข้าพบผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เพื่อหารือหารือแนวทางพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะคาร์บอนต่ำอย่างมีส่วนร่วมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชูระบบที่เป็นธรรม ปลอดภัย และยั่งยืน พร้อมยื่นข้อเสนอเชิงนโยบาย และชงจัดตั้งคณะทำงานออกแบบและเชื่อมโยงการเดินทางและระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นกลไกบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงาน


วันนี้ (7 ก.ค. 69) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานสภาสิทธิการเดินทางจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวอัญชลี สุใจคำ พร้อมคณะเข้าพบ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนนายศิวกร บัวป้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะคาร์บอนต่ำอย่างมีส่วนร่วมของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะที่สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม และเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้สภาสิทธิการเดินทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและจัดเวที Focus Group เพื่อรวบรวมข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆ ก่อนนำมาจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ภายใต้แนวคิด “ขนส่งสาธารณะเชียงใหม่ที่ปลอดภัย เป็นธรรม มีมาตรฐาน” โดยให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงระบบขนส่งของผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ นักเรียน และนักศึกษา โดยข้อเสนอสำคัญของสภาสิทธิการเดินทางฯ ที่นำเสนอในที่ประชุม ประกอบด้วย การจัดทำแผนแม่บทขนส่งสาธารณะของจังหวัดแบบบูรณาการที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม การยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยการกำหนดเขตจำกัดความเร็วในพื้นที่ชุมชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเดินและการใช้จักรยาน การนำข้อมูลด้านความปลอดภัยและมลพิษจากการคมนาคมมาใช้ในการวางแผน รวมถึงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีค่าโดยสารที่เหมาะสม มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ มีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และจัดทำช่องทางเดินรถโดยสาร เพื่อเพิ่มความสะดวกและตรงต่อเวลา

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอในการจัดตั้งคณะทำงานออกแบบและเชื่อมโยงการเดินทางและระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นกลไกบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบระบบขนส่งสาธารณะที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ซึ่งภายหลังการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นำผลการสำรวจความต้องการของประชาชนและข้อเสนอจากทุกภาคส่วน รวมถึงแนวคิดการจัดตั้งคณะทำงานดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพิจารณาและกำหนดแนวทางขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว










คณะทำงานสภาสิทธิการเดินทางยกทีมพบผู้ว่าฯ เชียงใหม่ หารือยื่นข้อเสนอพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเป็นมิตร สวล. เป็นธรรม ปลอดภัย
คณะทำงานสภาสิทธิการเดินทางยกทีมพบผู้ว่าฯ เชียงใหม่ หารือยื่นข้อเสนอพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเป็นมิตร สวล. เป็นธรรม ปลอดภัย
คณะทำงานสภาสิทธิการเดินทางยกทีมพบผู้ว่าฯ เชียงใหม่ หารือยื่นข้อเสนอพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเป็นมิตร สวล. เป็นธรรม ปลอดภัย
คณะทำงานสภาสิทธิการเดินทางยกทีมพบผู้ว่าฯ เชียงใหม่ หารือยื่นข้อเสนอพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเป็นมิตร สวล. เป็นธรรม ปลอดภัย
คณะทำงานสภาสิทธิการเดินทางยกทีมพบผู้ว่าฯ เชียงใหม่ หารือยื่นข้อเสนอพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเป็นมิตร สวล. เป็นธรรม ปลอดภัย
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