น้ำท่วมเขาสมิงเริ่มคลี่คลาย หลังระดับน้ำในคลองสะตอลดต่อเนื่องแต่ยังคงเฝ้าระวังพายุลูกใหม่

ตราด- สถานการณ์น้ำท่วมใน อ.เขาสมิง จ.ตราด เริ่มคลี่คลายหลังระดับน้ำในคลองสะตอ ลดต่อเนื่องแต่ยังต้องเฝ้าระวังพายุลูกใหม่ที่กำลังจะเคลื่อนเข้าไทยในสัปดาห์หน้า ด้าน อบต.สะตอ ตั้งศูนย์ฯรับภัยน้ำท่วมรอบ2
วันนี้ ( 7 ก.ค.) นายพงษ์พัฒฑ์ สินราย นายอำเภอเขาสมิง จ.ตราด ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ว่าขณะนี้น้ำในคลองสะตอ เริ่มลดระดับลงเหลือเพียง 5.80 เมตร จากที่มีฝนตกหนักเมื่อวันที่ 4-5 ก.ค.ที่ผ่านมาจนทำให้ระดับน้ำในคลองสูงถึง 9.30 เมตรส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใน ต.สะตอ ถึง 4 หมู่บ้าน และถึงแม้ว่าระดับน้ำจะลดแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวัง หลังมีรายงานว่าในสัปดาห์หน้าจะมีฝนตกจากอิทธิพลของ “พายุบาวี”
ขณะที่ นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง นายก อบต.สะตอ กล่าวว่าในช่วงที่เกิดปัญหาน้ำท่วมหนักจนทำให้ประชาชนกว่า 300 ครัวเรือนได้รับผลกระทบนั้น อบต.สะตอ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือในทุกด้าน และยังใช้เป็นศูนย์ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนที่จะตกลงมาอีกครั้งจากอิทธิพลของ “พายุโซนร้อนบาวี” ในช่วงวันที่ 11-15 ก.ค.ที่จะถึงนี้
ทั้งนี้ อบต.สะตอ มีความพร้อมในการรับมือกับพายุลูกใหม่ และขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมรับมือกับพายุฝนที่กำลังจะเกิดขั้น และหากหมดพายุลูกนี้แล้วคาดว่าจะทำให้พื้นที่ ต. สะตอว่างเว้นน้ำท่วมไปอีก 1-2 เดือน
“ ยอมรับว่าสถานการณ์น้ำท่วมกับ ต.สะตอ เป็นของคู่กันทุกครั้งเมื่อมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลา 2-3 วัน ตราบใดที่ยังไม่มีการสร้างเขื่อนห้วยสะตอ จึงเรียกร้องให้ทางราชการเร่งดำเนินการเพื่อช่วยให้ชาวสะตอ รอดผลจากปัญหาน้ำท่วมที่เผชิญมานานกว่า 20 ปี ” นายก อบต.สะตอ กล่าว