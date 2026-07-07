ชาวสวนมะพร้าวประจวบฯ ชุมนุมร้องรัฐหยุดนำเข้ามะพร้าว หลังราคาดิ่งเหลือผลละ 5 บาท นัด รมว.พาณิชย์ลงพื้นที่ 14 ก.ค.

ประจวบคีรีขันธ์ – เครือข่ายชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมตัวชุมนุมหน้าที่ว่าการอำเภอบางสะพาน เรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำเหลือผลละ 5 บาท พร้อมขอให้ระงับการนำเข้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ รวมถึงเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในวันที่ 14 กรกฎาคมนี้
วันนี้( 7 ก.ค.) นายพงศ์ศักดิ์ บุตรักษ์ แกนนำเครือข่ายชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำ ชุมนุมยื่นหนังสือต่อนายนิมิต วงศ์จินดา นายอำเภอบางสะพาน และเกษตรอำเภอบางสะพาน เพื่อส่งต่อถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอบางสะพาน
กลุ่มผู้ชุมนุมระบุว่า ราคามะพร้าวตกต่ำเหลือเพียงผลละ 5 บาท ต่อเนื่องนานกว่า 4 เดือน ส่งผลให้เกษตรกรแบกรับภาระต้นทุนทั้งค่าปีนเก็บ ค่ารวบรวมผลผลิต ค่าปุ๋ย และค่ายาป้องกันศัตรูพืช จนไม่สามารถอยู่ได้ โดยต้องการให้รัฐบาลผลักดันราคารับซื้อให้อยู่ในระดับ 15-18 บาทต่อผล
นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของหนอนหัวดำในสวนมะพร้าวอย่างจริงจัง พร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายกับเจ้าของสวนที่ไม่ให้ความร่วมมือในการกำจัดศัตรูพืช เพื่อควบคุมการระบาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในด้านการนำเข้าสินค้า กลุ่มเกษตรกรเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ชี้แจงหลักเกณฑ์การอนุญาตนำเข้าน้ำกะทิและมะพร้าวผลจากต่างประเทศ รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันการสวมสิทธิ์นำสินค้านำเข้าไปติดฉลากหรืออ้างแหล่งกำเนิดว่าเป็น Product of Thailand ตลอดจนกำหนดมาตรการตรวจสอบกรณีพบสารตกค้างในผลิตภัณฑ์กะทิที่ส่งออกไปต่างประเทศ
เครือข่ายชาวสวนมะพร้าว ยังเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรที่หอประชุมอำเภอบางสะพาน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เพื่อรับฟังปัญหาและกำหนดแนวทางช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม
ภายหลังยื่นหนังสือเรียกร้อง กลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำพิธีเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเผาหุ่นฟางและโลง ก่อนสลายการชุมนุมอย่างสงบ.