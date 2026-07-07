ผบ.ฉก.นย.ตราด ยันชายแดนยังสงบย้ำคลิปเขมรเคลื่อนกำลังประชิดตู้คอนเทนเนอร์ทำได้แค่ในฝั่งกัมพูชา

ตราด - ผบ.ฉก.นย.ตราด ยันสถานการณ์ชายแดนยังสงบไม่มีการสู้รบ ส่วนกรณีสื่อเขมรเผยแพร่คลิปการเคลื่อนกำลังทหารประชิดตู้คอนเทนเนอร์ หากทำในฝั่งกัมพูชาทำได้ แต่เข้ามาในพื้นที่ไทยไม่ได้ ขอชาวตราดเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัย
จากกรณีที่สื่อในประเทศกัมพูชา ได้มีการเผยแพร่คลิปภาพการเคลื่อนกำลังทหารเข้ามาประชิดชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านบ้านทมอดา ต.เวียงเวล อ.เวียงเว จ .โพธิสัตว์ โดยเฉพาะภาพกลุ่มทหารที่เข้ามาประชิดตู้คอนเทรนเนอร์ของไทย โดยอ้างว่าเป็นปฏิบัติการในพื้นที่ จ.ตราด นั้น
วันนี้ ( 7 ก.ค.) น.อ.ปรัญชา โพธิย้อย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้ออกมายืนยันถึงสถานการณ์ชายแดนด้าน จ.ตราด ยังคงเป็นไปตามปกติ ส่วนกรณีที่มีความเคลื่อนไหวบริเวณตู้คอนเทรนเนอร์จากฝั่งบ้านทมอดา ถือเป็นเรื่องที่ชาวกัมพูชาสามารถถ่ายรูปได้ แต่ไม่มีสิทธิที่จะเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทย
พร้อมขอยืนยันให้ชาวตราด อย่าตื่นตระหนกกับข่าวสารดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาด้าน จ.ตราด ยังไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวล และทหารนาวิกโยธินที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนจะทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ชาวตราด ตลอด 24 ชั่วโมง
“ ผมได้รับคลิปข่าวเหล่านั้นแล้ว ไม่ได้มีอะไรและในพื้นที่บ้านหาดเล็กและบ้านทมอดา ยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง ที่สำคัญทางหน่วย ได้ตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนทั้งสองพื้นที่โดยตลอดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงที่มีเจ้าหน้าที่ AOTเดินทางมาตรวจสอบสถานการณ์ทั้งสองด้าน คือ ที่บ้านหาดเล็ก ในเรื่องของเขื่อนดักตะกอนซึ่งฝ่ายกัมพูชาก็เข้ามาถ่ายรูปเก็บไว้ ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องของเขา ซึ่งปัญกาของเขื่อนเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เราได้กระทบและจะต้องแก้ไขกันต่อไป” ผบ.ฉก.นย.ตราด กล่าว