เมืองพัทยา เร่งลอกท่อระบายน้ำหาดจอมเทียนหลังมีคลิปภาพน้ำดำไหลลงทะเลจนถูกวิจารณ์ยับ

ศูนย์ข่าวศรีราชา – เมืองพัทยา เร่งแก้ไขระบบระบายน้ำบริเวณหาดจอมเทียน หลังฝนหนักช่วงสุดสัปดาห์ทำน้ำท่วมขังจนเกิดคลิปภาพน้ำสีดำไหลออกจากท่อระบายน้ำลงทะเล พบตะกอนดินสะสมในท่อหนาถึง 90 เซนติเมตร
จากกรณีที่มีน้ำสีดำ ไหลทะลักออกจากท่อระบายน้ำลงสู่ทะเลบริเวณชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี หลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมาจนทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และคุณภาพน้ำทะเลของเมืองพัทยานั้น
ล่าสุดในวันนี้ ( 7 ก.ค.) นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานลอกท่อระบายน้ำบริเวณหน้าตลาดเดอะนาว จอมเทียน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการระบายน้ำหลังเกิดฝนตกหนักช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จนทำให้หลายพื้นที่ในเมืองพัทยา โดยเฉพาะบริเวณหาดจอมเทียน เกิดน้ำท่วมขังจนมีการเผยแพร่คลิปน้ำสีดำไหลออกจากท่อระบายน้ำลงสู่ทะเล
จากการตรวจสอบระบบระบายน้ำอย่างละเอียด พบว่าภายในบ่อพักท่อระบายน้ำที่มีความลึกประมาณ 2 เมตร มีตะกอนดินสะสมเป็นจำนวนมาก และยังมีความหนาประมาณ 90 เซนติเมตร จนส่งผลให้พื้นที่หน้าตัดของท่อลดลง ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าในช่วงที่มีฝนตกหนัก
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการลอกท่อระบายน้ำตลอดแนวท่อที่เชื่อมต่อไปยังบริเวณแยกหนองพอง ระยะทางรวมเกือบ 2 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลดการสะสมของตะกอนและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 วัน จึงจะแล้วเสร็จ
สำหรับการเร่งลอกท่อระบายน้ำ เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมรับมือฝนในช่วงฤดูมรสุม เพื่อให้ระบบระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดโอกาสเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่เสี่ยงของหาดจอมเทียนและพื้นที่ใกล้เคียง.