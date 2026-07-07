บุกยึดสินค้าต่างประเทศล็อตใหญ่ซุกในบ้านพักใกล้ชายแดนโคกสูง จ.สระแก้ว

สระแก้ว- ตำรวจสืบสวนสระแก้ว บุกยึดสินค้าต่างประเทศล็อตใหญ่ซุกในบ้านพักใกล้ชายแดนโคกสูง มีทั้งนมผง
720 ถุง ชา รองเท้ามือสองและสินค้าเบ็ดเตล็ดจำนวนมาก เร่งขยายผลหาเครือข่าย
วันนี้ ( 7 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธร จ.สระแก้ว ชุดปฏิบัติการที่ 3 อรัญประเทศ ได้เข้าตรวจสอบภายในบ้านเลขที่ 332 ม.1 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งอยู่ห่างจากถนนศรีเพ็ญประมาณ 100 เมตร และอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทย–กัมพูชาประมาณ 500 เมตร หลังได้รับข้อมูลว่ามีการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาซุกซ่อนไว้ภายในบ้านหลังดังกล่าว ก่อนกระจายเข้ามาในพื้นที่ชั้นใน
ปฏิบัติการดังกล่าวอยู่ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ดำรงค์ เอี่ยมไพโรจน์ ผกก.สส. ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว,พ.ต.ท.วีระศักดิ์ บุตรสอน และ พ.ต.ท.รัชกร เหลืองทองคำ รอง ผกก. กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว
โดยได้ตรวจยึดนมผงยี่ห้อ DUMEX DUPROผลิตจากต่างประเทศและไม่มีฉลากภาษาไทย จำนวน15 กระสอบ รวม720 ถุงผงใบชา ไม่ปรากฏข้อมูลประเทศผู้ผลิต และไม่มีฉลากแสดงรายละเอียดสินค้า จำนวน3 กระสอบรวม210 ถุงรองเท้ามือสองคละยี่ห้อ17 กระสอบ และสินค้าเบ็ดเตล็ดอีก 31 กระสอบ
นอกจากนั้นยังรถกระบะเสริมคอก ยี่ห้อTOYOTAสีแดง-ดำ หมายเลขทะเบียน บธ1703 สระแก้ว อีก1 คัน เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมควบคุมตัว นายเอกพงษ์ อายุ35 ปี และนายวิทยา อายุ38 ปีส่งพนักงานสอบสวน สภ.โคกสูง ดำเนินคดีในข้อหาลักลอบนำเข้าสินค้าโดยผิดกฎหมาย และครอบครองสินค้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร รวมถึงการจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีฉลากภาษาไทย
โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าทั้งหมด รวมถึงเส้นทางการลำเลียงและเครือข่ายผู้ร่วมกระทำความผิด ว่ามีการลักลอบนำเข้ามาจากพื้นที่ชายแดนหรือมีการเชื่อมโยงกับขบวนการค้าสินค้าหนีภาษีหรือไม่
ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีการเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงและการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด เนื่องจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงอ่อนไหว เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยจึงบูรณาการกำลังตรวจตรา ปราบปรามการกระทำผิดในทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ คุ้มครองผู้บริโภค และรักษาความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย