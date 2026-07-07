ลพบุรีสืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาว “เทศกาลของดีบ้านหมี่” ชูอัตลักษณ์เมืองผ้ามัดหมี่ กระตุ้นท่องเที่ยว -เศรษฐกิจท้องถิ่น

ลพบุรี – บ้านหมี่ เตรียม จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 69 ระหว่างวันที่ 10-19 ก.ค. นี้ ชูอัตลักษณ์ "เมืองอู่ข้าวอู่น้ำ วัฒนธรรมล้ำค่า แดนผ้ามัดหมี่ สตรีแสนงาม" พร้อมกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการแข่งขันเรือยาว การประกวดสาวงามบ้านหมี่ การแสดงวัฒนธรรมชาติพันธุ์ และจำหน่ายสินค้า OTOP หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
วันนี้( 7 ก.ค.) ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ดร.สุชาติ ลายน้ำเงิน ประธานมูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิต นายเจตน์พงศ์ โชคสวัสดิ์วรกุล นายอำเภอบ้านหมี่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2569 ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ริมคลองชลประทานอนุศาสนนันท์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
นายเจตน์พงศ์ กล่าวว่า งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 กรกฎาคม 2569 บริเวณสะพานบ้านกล้วย ริมคลองอนุศาสนนันท์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และสร้างความสามัคคีของประชาชน
ไฮไลต์สำคัญของงาน คือ การแข่งขันเรือยาวประเภท 12 ฝีพาย ซึ่งมีเรือเข้าร่วมชิงชัยจำนวน 16 ลำ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดสาวงามบ้านหมี่ การเดินแบบผ้าไทยการกุศล การแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-จีน ไทยยวน ไทยพวน ลาวแง้ว ลาวหลวง และไทยลุ่มน้ำ รวมถึงการออกร้านของชมรมแม่บ้านมหาดไทย และการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน
ทั้งนี้ อำเภอบ้านหมี่ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 10-19 กรกฎาคมนี้ โดยเข้าชมกิจกรรมทั้งหมดได้ฟรี.