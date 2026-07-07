สมเด็จพระสังฆราชโปรดประทานกัปปิยภัณฑ์เยี่ยมพระอาพาธถูกเด็ก 11 ขวบขับรถชน

มุกดาหาร - สมเด็จพระสังฆราชโปรดประทานกัปปิยภัณฑ์ เยี่ยมพระอาพาธจากอุบัติเหตุเด็กพิเศษ อายุ 11ขวบ ขับกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์
วันนี้ (7 ก.ค.) เวลา 11.30 น. ณ ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานกัปปิยภัณฑ์แก่พระภิกษุอาพาธ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุเด็กที่ป่วยออทิสติกขับรถยนต์กระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ในการนี้ นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เชิญกัปปิยภัณฑ์ประทานของสมเด็จพระสังฆราชไปถวายแด่พระภิกษุอาพาธ จำนวน 5 รูป พร้อมด้วย กฤศกร สนิทศักดิ์ดี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยุต คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช ก่อนเข้าเยี่ยมถวายกำลังใจพระภิกษุอาพาธ
ประกอบด้วย พระภิกษุเยือน หาญชัย, พระภิกษุสุริยา เสียงใส, พระไพรวัลย์ พันโยธา, พระพงษ์สันต์ ปานมน และพระภิกษุพิศิษย์ อ่อนยอง
การโปรดประทานกัปปิยภัณฑ์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุอาพาธที่ได้รับบาดเจ็บ และแสดงถึงพระเมตตาของสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงมีต่อคณะสงฆ์ผู้ประสบเหตุ