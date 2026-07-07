ฉลองยิ่งใหญ่ 20 ปี สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น สะพานเชื่อมไทย-จีนสู่ทศวรรษใหม่

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - จัดใหญ่พิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แนวคิด "20 ปีแห่งความภาคภูมิ ร่วมกันก้าวสู่บทใหม่" เผยเป็นสถาบันขงจื่อแห่งแรกในประเทศไทย ชูบทบาทส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เผยแพร่วัฒนธรรมจีน แลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างไทยกับจีน พร้อมร่วมกันก้าวสู่ทศวรรษใหม่
ที่โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ภายใต้แนวคิด “20 ปีแห่งความภาคภูมิ ร่วมกันก้าวสู่บทใหม่” มีนางหลิว หงเหมย กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น, นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศ.โจว ฟูตู ( ZOU FUDU ) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน
พร้อมด้วย รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงก่อตั้งสถาบันขงจื่อ, รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, คุณอู๋ เสี่ยวคัง รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฉางอัน ออโต้ เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด ตลอดจนผู้แทนจากสถาบันขงจื่อ คณาจารย์ชาวจีน ครูอาสา สถานศึกษาคู่ความร่วมมือ และนักศึกษาร่วมงานจำนวนมาก
ทั้งนี้ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นสถาบันขงจื่อแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน การเผยแพร่วัฒนธรรมจีน การพัฒนาบุคลากร และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างไทยกับจีน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ความสำเร็จของสถาบันขงจื่อเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ร่วมกันผลักดันการศึกษาภาษาจีน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง พร้อมยืนยันว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันอย่างเต็มกำลัง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2549โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นสถาบันขงจื่อแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า20ปี สถาบันฯ ได้ดำเนินการตามภารกิจหลักในการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ กับสถานศึกษา หน่วยงานของทั้งสองประเทศ อีกทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมไทย-จีน ให้เกิดการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ด้านนายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา สถาบันขงจื่อได้ผลิตครูภาษาจีน นักแปล และบุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษาจีนจำนวนมาก ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน โดยเฉพาะในช่วงที่ขอนแก่นกำลังก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การศึกษา การแพทย์ และเทคโนโลยีของภูมิภาค ซึ่งภาษาจีนมีความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่นางหลิว หงเหมย กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนไทยและจีน พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าสถาบันจะยังคงพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์สากล และร่วมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศต่อไป
ด้าน ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การครบรอบ 20 ปี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ประเทศจีน ที่ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีนมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสถาบันเป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้และศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน มีผู้เข้าสอบมากกว่า 10,000 คนต่อปี
ทั้งมีเครือข่ายโรงเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันภาษาจีนไม่ใช่เพียงทักษะพิเศษ แต่เป็นภาษาสำคัญที่ช่วยเปิดโอกาสด้านการศึกษา การทำงาน และการเชื่อมโยงสู่เวทีนานาชาติ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันตลอด 20 ปีที่ผ่านมา
สำหรับกิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยการแสดงเชิดสิงโตจากนักเรียนโรงเรียนราชินูทิศ จ.อุดรธานี ก่อนที่คณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะร่วมขับร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ การฉายวิดีทัศน์ "20 ปี เราไม่เคยลืมคุณ" ถ่ายทอดประวัติการก่อตั้งและพัฒนาของสถาบันขงจื่อตั้งแต่ปี 2549
พร้อมพิธีมอบโล่และของที่ระลึกแก่ผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันสถาบันตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนจากนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งสะท้อนมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ
นอกจากนี้ ทางบริษัท ฉางอัน ออโต้ เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด ได้ประกาศความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันขงจื่อในการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ รองรับการพัฒนากำลังคนในอนาคต