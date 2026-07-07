แกะรอยเส้นทางขนผงขาวฝากแอร์หิ้ว! พบเข้าเชียงคำเมื่อ 17 มิ.ย. เช่าหอฯ-จยย.ขนยาซุกกระเป๋าผ้าลายช้าง นั่งรถทัวร์เข้ากรุง 20 มิ.ย.

พะเยา - ผู้การตำรวจพะเยาเรียกประชุมทั้ง ผกก.-รอง ผกก.-ชุดสืบสวน 5 โรงพักหลังโซนหลังเขา ประกาศยกระดับสงครามยาเสพติด กำชับคุมเข้มพัสดุ-ขนส่งทั่วจังหวัด เผยแกะรอยพบแก๊งขนเฮโรอีนฝากแอร์สาวหิ้ว เข้าเชียงคำ 17 มิ.ย.เช่าหอฯ-เช่า จยย. หายาเสพติดซุกกระเป๋าลายช้างไทย ก่อนนั่งรถทัวร์เข้ากรุง
วันนี้ (7 ก.ค.) พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ ไชยบาล ผบก.ภ.จว.พะเยา พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิศิษฐ์ ปลื้มใจ ผกก.สส.ภ.จว.พะเยา ได้เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจ 5 อำเภอโซนหลังเขาของพะเยา ประกอบด้วย ผกก.ของ สภ.เชียงคำ, สภ.ภูซาง, สภ.จุน, สภ.ปงและสภ.เชียงม่วน รวมทั้ง รอง ผกก.สส. รอง ผกก.ป. ชุดสืบสวนทั้ง 5 สภ.ร่วมประชุมภายในห้องประชุมของ สภ.เชียงคำ เพื่อจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ได้พูดถึงในเรื่องการตรวจสอบช่องทางการขนส่งรูปแบบต่างๆ ทั้งรถยนต์ รถบรรทุกขนส่งสินค้า รวมทั้งงานขนส่งพัสดุเอกชนอีกด้วย
พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์กล่าวว่า ภาพรวมการดำเนินงานกวาดล้างยาเสพติดตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 ถึง 5 ก.ค. 69 สามารถจับกุมผู้ต้องหาในคดีร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดถึง 1,377 ราย ตรวจยึดยาบ้าได้มากกว่า14 ล้านเม็ด ไอซ์ 600.63 กก. เฮโรอีน 66.02 กก. และเคตามีน 237.66 กรัม อีกทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ จ.พะเยายังสามารถตรวจยึดทรัพย์ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องยาเสพติดได้มากกว่า 475 ล้านบาท ซึ่งผลงานเหล่านี้เจ้าหน้าที่ยังทำงานกันอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ จ.พะเยา จะเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดก็ตามแต่ถึงอย่างไรตนเองก็เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดและกำชับไม่ให้เกิดความเสียหายกับ จ.พะเยา ต่อไปในอนาคตด้วย
พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์กล่าวถึงคดีแอร์สาวชาว จ.พะเยา ที่ถูกจับฐานลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียว่า หลังจากที่รอง ผบ.ตร.ได้แถลงข่าวกับสื่อในเรื่องที่มีคนจ้างวานให้สาวแอร์รายนี้ขนยาเสพติดไปส่งในประเทศออสเตรเลียและถูกจับ จนสามารถขยายผลว่ายาเสพติดล็อตนี้มาจากพื้นที่ อ.เชียงคำนั้น
ตนได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจังหวัดและในพื้นที่หาข้อมูลก็ได้ทราบว่าผู้ต้องหาที่จัดหายาเสพติดก่อนจะส่งต่อให้แอร์สาวรายนี้ได้เข้ามาในพื้นที่ อ.เชียงคำจริงเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.69 ที่ผ่านมา โดยมีการเช่าหอพักและรถจักรยานยนต์ในพื้นที่เพื่อไปจัดหายาเสพติดที่ซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าลายช้างในพื้นที่แห่งหนึ่งของ อ.เชียงคำ ก่อนจะออกเดินทางด้วยรถบัสโดยสารบริเวณสถานีขนส่ง อ.เชียงคำ ช่วงวันที่ 20 มิ.ย. 69 เพื่อเดินทางเข้า กทม.เพื่อส่งมอบกระเป๋าชุดนี้ให้กับแอร์สาว