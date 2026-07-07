สสจ.เชียงใหม่เตือนภัยช่วงหน้าฝนระวังพลาดกินเห็ดพิษ เผยพบผู้ป่วยแล้ว 4 ราย ดับ 1 รอด 3-ย้ำไม่รู้จักห้ามบริโภค

เชียงใหม่ - สสจ.เชียงใหม่เตือนภัยระวังพลาดรับประทานเห็ดพิษช่วงฤดูฝน ชี้เสี่ยงอันตรายถึงตาย เผยล่าสุดพบยอดผู้ป่วยรวมแล้ว 4 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้หญิงอายุ 76 ปี ที่อำเภอฝาง เน้นย้ำเลือกกินเฉพาะเห็ดชนิดที่รู้จัก หากพลาดต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการทำให้อาเจียนออกมามากที่สุดและรีบส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาล
ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ที่เป็นช่วงต้นฤดูฝนทำให้เริ่มมีเห็ดชนิดต่างๆ ออกดอกเป็นจำนวนมาก และเป็นที่นิยมของประชาชนในการเก็บหรือซื้อมารับประทานด้วยการปรุงเป็นอาหารประเภทต่างๆ จึงอยากแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอย่างมากในการบริโภคเห็ด เนื่องจากอาจจะมีการนำเห็ดที่มีพิษไปบริโภคได้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และเกิดอันตรายร้ายแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 ที่ผ่านมานั้น จังหวัดเชียงใหม่มีรายงานผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษจำนวน 4 ราย แบ่งเป็น อำเภอสันทราย 1 ราย, อำเภออมก๋อย 2 ราย และอำเภอฝาง 1 ราย ซึ่งในจำนวนผู้ป่วยดังกล่าวมีเสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้หญิงอายุ 76 ปี ในอำเภอฝาง ทั้งนี้ ย้ำว่าให้เลือกบริโภคเฉพาะเห็ดที่รู้จักจริงๆ เท่านั้น ไม่ว่าจะโดยการเก็บหรือซื้อมารับประทานก็ตาม หากไม่แน่ใจห้ามรับประทานอย่างเด็ดขาด และต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของเห็ดให้แน่ชัดด้วย
สำหรับการปฐมพยาบาลในกรณีที่รับประทานเห็ดพิษเข้าไปนั้น ดร.ทรงยศบอกว่า การปฐมพยาบาลเบื้องต้นต้องทำให้อาเจียนออกมาให้ได้มากที่สุด และให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์หลังจากบริโภคเห็ดป่าโดยเด็ดขาด เพราะมีผลต่อระบบประสาท อาจทำให้พิษกระจายรวดเร็วขึ้นถึงขั้นหมดสติและเสียชีวิตได้
ทั้งนี้ เห็ดถูกจัดว่าเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็น มีสรรพคุณแก้ไข้ แก้ช้ำใน บำรุงร่างกาย และช่วยให้เจริญอาหาร คุณสมบัติเด่นของเห็ด คือ มีไฟเบอร์สูง และแคลอรีต่ำ, มีปริมาณโปรตีนสูงร้อยละ 5-34, ไขมันต่ำเพียงร้อยละ 1-8 ของน้ำหนักแห้ง 100 กรัม, แร่ธาตุ และวิตามินสูง โดยตัวอย่างเห็ดป่าที่กินได้และรู้จักกันดีในประเทศไทย เช่น เห็ดระโงกขาว เห็ดโคนเห็ดขอน และเห็ดเผาะ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเห็ดส่วนใหญ่จะรับประทานได้และมีประโยชน์ แต่เห็ดบางชนิดมีพิษร้ายแรง ทําลายเซลล์ของตับ, ไต, ระบบทางเดินอาหาร, ระบบเลือด, ระบบหายใจ, ระบบสมอง และทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ความตายได้ อาการที่แสดงหลังจากได้รับสารพิษ คือ คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว ท้องร่วง ความรุนแรงขึ้นกับเพศ อายุ และปริมาณในการรับประทาน