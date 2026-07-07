สาวเชียงใหม่สุดช้ำ! ปล่อยฝรั่งเช่าอยู่แค่ 2-3 เดือน บ้านพังยับ-ค้างทั้งค่าน้ำค่าไฟ ปฏิเสธจ่ายค่าเสียหายกว่าแสน

เชียงใหม่ - อุทาหรณ์คนปล่อยบ้านเช่า..สาวเชียงใหม่สุดช้ำ ร้องสื่อฯ ให้ฝรั่งแสบเช่าบ้านอยู่แค่ 2-3 เดือน สุดท้ายบ้านพังยับแถมฉกทรัพย์สินหนี-ทิ้งค่าน้ำค่าไฟให้จ่ายซ้ำ แถมปฏิเสธจ่ายค่าเสียหายรวมกว่า 1.2 แสนบาท
วันนี้ (7 ก.ค.) น.ส.อุทุมพร สมหมาย อายุ 40 ปี ชาวอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เปิดเผยถึงประสบการณ์ปล่อยเช่าบ้านแล้วถูกฝรั่งแสบ เช่าบ้านพังยับแถมฉกทรัพย์สินหนี ปฏิเสธจ่ายค่าเสียหายรวมกว่า 1.2 แสนบาท ว่าได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.หางดง ไว้ตั้งแต่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินคดี นายมาร์ค (นามสมมติ) ผู้เช่าชาวต่างชาติสัญชาติออสเตรเลีย
หลังจากเข้ามาเช่าบ้านพักในพื้นที่ตำบลขุนคง อำเภอหางดง แล้วก่อความเดือดร้อนรำคาญให้เพื่อนบ้านในพื้นที่ อีกทั้งยังทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้ทั่วทั้งบ้าน ก่อนจะปฏิเสธไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
น.ส.อุทุมพรเปิดเผยว่า ตนได้ปล่อยบ้านเช่าหลังดังกล่าวให้ฝรั่งรายนี้พักอาศัยตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2569 แต่ในระหว่างที่พักอาศัยอยู่ ผู้เช่ากลับก่อความวุ่นวายและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้เพื่อนบ้านในละแวกนั้นอยู่เป็นประจำ ต่อมาตัวแทนตนได้เจรจาเตือนและขอยกเลิกสัญญาเช่า ซึ่งทางนาย ม.ก็ยินยอมตกลงยกเลิกสัญญาและย้ายออกไป
ทว่า เมื่อเจ้าของบ้านเข้าตรวจสอบสภาพบ้านพักหลังจากที่มีการส่งมอบกุญแจคืน กลับต้องช็อกกับสภาพบ้านที่พังพินาศเสียหายเป็นจำนวนมาก
จากการตรวจสอบภายในและภายนอกอาคารพบความเสียหายหลายรายการ เริ่มตั้งแต่กล้องวงจรปิด 4 ชุดถูกทำลายจนเสียหาย ประตูห้องนอนพังเสียหายไป 1 บาน พื้นห้องเนื้อที่กว่า 40 ตารางเมตรก็ได้รับความเสียหายอย่างหนัก นอกจากนี้ยังพบว่ามีการตัดทำลายต้นไม้เสียหายไปถึง 1 แถว
ขณะที่ภายในตัวบ้านก็เละเทะไม่แพ้กัน โดยพบร่องรอยโซฟาถูกไฟไหม้ เฟอร์นิเจอร์บิลต์อินมีน้ำเจิ่งนองจนบวมพอง ผนังห้องเปรอะเปื้อนไปด้วยคราบน้ำสกปรกเลอะเทอะไปทั่ว และโต๊ะอีก 1 ตัวถูกทุบทำลายจนแตกพังเสียหายยับเยิน
นอกจากความเสียหายของทรัพย์สินและตัวบ้านแล้ว ฝรั่งแสบรายนี้ยังทิ้งภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาที่ค้างชำระไว้ให้เจ้าของบ้านตามล้างตามเช็ด อีกทั้งเจ้าของบ้านยังต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าล้างเครื่องปรับอากาศ-ค่าจ้างทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่เพิ่มเติม
“ที่เจ็บช้ำที่สุดคือทรัพย์สินภายในบ้านประเภทเหล้าและแก้วน้ำสะสมราคาแพงได้สูญหายไปด้วย คาดว่าถูกผู้เช่าฉกติดมือไปด้วย โดยรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นสูงถึง 123,200 บาท”
หลังจากเกิดเหตุ ก็พยายามติดต่อให้ผู้เช่าต่างชาติรายนี้มารับผิดชอบ แต่ปรากฏว่านายมาร์คกลับนิ่งเฉยและปฏิเสธที่จะชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ทำให้ทนไม่ไหว ตัดสินใจนำหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความต่อ พ.ต.ท.หญิง วัลลภา มูลเมือง สารวัตร (สอบสวน) สภ.หางดง เพื่อให้ลงบันทึกประจำวันและดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
โดยทางตำรวจได้รับคำร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญาเรียบร้อยแล้ว และจะเร่งดำเนินการสอบสวนเรียกตัวฝรั่งรายนี้มาสอบสวนตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป