ตร.เชียงใหม่แจงกรณีปะทะม็อบหน้ากงสุลจีน ยืนยันปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ยึดหลักสากล ไม่มีเจตนาใช้ความรุนแรง

เชียงใหม่ - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แจงกรณีเหตุกระทบกระทั่งกลุ่มผู้ชุมนุมหน้าสถานกงสุลจีน ยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย ยึดหลักยุทธวิธีตามหลักสากล และคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนทุกฝ่าย ย้ำไม่มีเจตนาใช้ความรุนแรงหรือทำร้ายประชาชนแต่อย่างใด
รายงานข่าวแจ้งว่า ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กรณีเหตุการณ์ชุมนุมบริเวณหน้าสถานกงสุงจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 69 ช่วงเวลาประมาณ 11.20 น. โดยระบุว่า ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้เดินทางมารวมตัวเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการรักษาความสงบเรียบร้อย คุ้มครองสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ และคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่าย
ทั้งนี้ ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานและแจ้งให้แกนนำผู้ชุมนุมทราบถึงพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการชุมนุมบริเวณหน้าบริษัท สยามทีวี จำกัด เพื่อให้การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่กระทบต่อพื้นที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 8 (4)
อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลาการชุมนุม กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนได้เคลื่อนขบวนและพยายามเข้าสู่บริเวณหน้าสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดูแลและป้องกันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งเตือนและขอความร่วมมือไม่ให้เคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าว เมื่อผู้ชุมนุมยังคงพยายามเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จัดแนวและใช้กำลังเท่าที่จำเป็นในป้องกันไม่ให้มีการฝ่าแนวกั้น ส่งผลให้เกิดการผลักดันกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาสั้นๆ
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นไปตามหลักยุทธวิธีตามหลักสากล เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเหตุรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในขณะนั้นได้เกิดการผลักดันกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ตรึงกำลังเพื่อป้องกันการฝ่าแนวกั้น ส่งผลให้มีผู้ชุมนุมรายหนึ่งเสียหลักล้มและได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าช่วยเหลือในทันที พร้อมประสานรถพยาบาลที่เตรียมความพร้อมไว้นำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแล้ว