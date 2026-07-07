สลด! ผัวยิงยกครัวเมีย ดับคาบ้านเวียงแก่น 2 เจ็บอีก 2 ก่อนหนีไปจนมุมที่บ้านเก่า

เชียงราย - สุดสะเทือนขวัญกลางดึก..ตำรวจตามรวบหนุ่มเวียงเชียงรุ้งก่อเหตุกระหน่ำยิงยกครัวเมียชาวเวียงแก่นดับคาบ้าน 2 เจ็บอีก 2 ก่อนหนีกลับไปบ้านเก่าเวียงเชียงรุ้ง
วันนี้ (7 ก.ค.) พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.พิพัฒน์ นาระเดช รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย มอบหมายให้ พ.ต.อ.พัสกร ธวัชเชียงกูล ผกก.สส.ภ.จว.เชียงราย นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ภ.จว.เชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สืบสวน สภ.เวียงแก่น และ สภ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ออกติดตามจับกุมนายกฤชกร อายุ 42 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
คดีนี้เจ้าหน้าที่รับแจ้งเมื่อประมาณ 21.45 น. วันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา ว่าได้เกิดเหตุคนถูกยิงจนเสียชีวิตจำนวน 2 ราย และได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 คน ภายในบ้านเลขที่ 112 หมู่ 2 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าที่เกิดเหตุเป็นบ้านที่นายกฤชกรอาศัยอยู่กับภรรยาคือ นางสุนิดา อายุ 52 ปี และนายศิรักษ์ อายุ 29 ปี ลูกติดนางสุนิดา วันเกิดเหตุได้มีนางสุพรรณี อายุ 55 ปี พี่สาวของนางสุนิดา และนายเกรียงศักดิ์ไม่ทราบอายุซึ่งเป็นญาติของนางสุนิดาเข้าไปในบ้านหลังเกิดเหตุด้วย
จากนั้นได้เกิดการทะเลาะกันขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าจากนั้นนายกฤชกรได้ใช้อาวุธปืนยิงทุกคนจนล้มลง โดยนางสุนิดาและลูกชายได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ส่วนนางสุพรรณีและนายเกรียงศักดิ์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าหลังก่อเหตุผู้ต้องหาได้หลบหนีกลับภูมิลำเนาเดิมที่ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จึงนำกำลังออกติดตามหาตัว และประสานทหารพราน ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามถนนสายต่างๆ
กระทั่งเช้าวันนี้ พบนายกฤชกรหลบหนีไปอยู่ภายในบ้านที่ อ.เวียงเชียงรุ้ง เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าปิดล้อมและเข้าจับกุมเอาไว้ได้ พร้อมยึดของกลางเป็นอาวุธปืนพกสั้น 1 กระบอกและกระสุนจำนวนหนึ่ง ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เวียงแก่น เพื่อดำเนินคดีในข้อหา "ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา" และ "พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควร" ตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่แท้จริงเจ้าหน้าที่จะได้สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อประกอบหลักฐานต่างๆ ต่อไป