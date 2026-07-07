ชาวหนองขาวนัดรวมตัวลงชื่อค้านสร้างโรงงานแต่งแร่ 8 ก.ค. หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม-แหล่งน้ำชลประทาน

กาญจนบุรี – ชาวตำบลหนองขาว เตรียมรวมตัวลงชื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงงานแต่งแร่ของบริษัทเอกชนในพื้นที่หมู่ 7 วันที่ 8 ก.ค. นี้ ที่วัดอินทาราม กังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ และพื้นที่เกษตรกรรมในระยะยาว
จากกรณีที่บริษัทของชาวจีนมาลงทุนซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงานถลุงแร่ขึ้นในพื้นที่ หมู่ 7 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายอุดร เพ็งอร่าม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว ได้รับคำร้องจาก บริษัทไบร์ทบิช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท ดีพ เอิร์ธ ทรัพยากร จำกัด ขอจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการประกอบกิจการของทั้งสองบริษัท ซึ่งการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อขอและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ไปเมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่ผ่านมา เพื่อประกอบการดำเนินโครงการ
อย่างไรก็ตาม ประชาชนในพื้นที่จำนวนหนึ่งยังคงแสดงความกังวลว่า โรงงานอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพดิน น้ำ และอากาศ รวมถึงพื้นที่การเกษตร เนื่องจากจุดก่อสร้างอยู่ใกล้คลองส่งน้ำชลประทานสายท่าล้อ-อู่ทอง และคลองส่งน้ำท่าม่วง-พนมทวน ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกของหลายพื้นที่
นายฉัตรพันธุ์ เดชกิจสุนทร อดีต สส.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า หลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าโรงงานอยู่ใกล้คลองชลประทานสายสำคัญ จึงมีความห่วงใยว่าหากเกิดการปนเปื้อนของสารพิษ อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ ระบบนิเวศ และพื้นที่เกษตรกรรมในวงกว้าง พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ ในวันที่ 8 ก.ค. เวลา 09.00 น. ชาวตำบลหนองขาวจะรวมตัวกันที่ศาลา 3 วัดอินทาราม เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการ พร้อมร่วมลงชื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงงาน โดยขอให้ผู้เข้าร่วมเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาประกอบการลงชื่อ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
จากการตรวจสอบข้อมูลบริษัท พบว่า บริษัทไบร์ทบิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีทุนจดทะเบียน 4.9 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นชาวไทยร้อยละ 70 และชาวจีนร้อยละ 30 ขณะที่บริษัท ดีพ เอิร์ธ ทรัพยากร จำกัด มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นเป็นชาวจีนร้อยละ 75 และชาวจีนจากฮ่องกงร้อยละ 25 ทั้งสองบริษัทได้ซื้อที่ดินรวมประมาณ 92 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่สำหรับโครงการแต่งแร่ประมาณ 48 ไร่เศษ
ทั้งนี้ การคัดค้านของชาวบ้านสะท้อนความกังวลของประชาชนในพื้นที่ ขณะที่การพิจารณาอนุญาตโครงการยังต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป.