“เพชรบูรณ์” เรียกทั้งคนสอบได้-สอบไม่ได้ ให้ข้อมูลปมโกงสอบท้องถิ่นสุดฉาว ด้าน “ผอ.กองฯ” ยังเร้นกายไร้ร่องรอย

เพชรบูรณ์ - คณะกรรมการสอบระดับจังหวัดฯ เผยกำลังเรียกตัวทั้งผู้สอบได้-สอบไม่ได้ให้ข้อมูลปมโกงสอบท้องถิ่น แต่ไม่ได้เรียกสอบ “ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ ทต.วิเชียรบุรี” ที่ให้คนแอบยื่นหนังสือลาออกแทน ขณะที่เจ้าตัวเร้นกายไร้ร่องรอยตั้งแต่วันที่ จนท.บุกจับจนถึงวันนี้
ความคืบหน้าคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งนายพิชิต ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคนสำคัญ ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตดังกล่าว ซึ่งได้ให้คนแอบเอาหนังสือลาออกจากราชการไปวางไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2569 ที่ผ่านมา
และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ได้มีหนังสือจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้บุคคลากรในสังกัดเทศบาลและ อบต.ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่สอบบรรจุได้ในปี 2568 ที่ผ่านมาเข้ามาให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2569 ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
ล่าสุดคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเปิดเผยว่ามีหนังสือเรียกบุคลากรในสังกัดเทศบาลและอบต.ต่างๆ มาให้ข้อมูลจริง รวมทั้งยังได้เรียกผู้ที่เข้าสอบแต่สอบไม่ได้ส่วนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์มาให้ข้อมูลด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด
ส่วนของ จ.ส.ต.พิชิต ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี นั้นยังไม่มีหนังสือเรียกให้เข้ามาให้ถ้อยคำหรือสอบสวนแต่อย่างใด
ด้านนายศรัณยู มีทองคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวตนยังไม่ได้รับการติดต่อจาก จ.ส.ต.พิชิต ขณะที่การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวน จะต้องรายงานมาให้ตนทราบในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแลเรื่องนี้ รวมทั้งในส่วนของการสอบของคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีก็จะต้องรายงานให้ตนทราบเช่นเดียวกัน
กรณีที่ จ.ส.ต.พิชิตได้ยื่นใบลาออกต่อนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีแล้วนั้น จะได้นำเข้าให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) พิจารณา คาดว่าคงจะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการภายในเดือนนี้ ฉะนั้น ปัจจุบันยังถือว่าสถานะของ จ.ส.ต.พิชิต ขณะนี้ยังเป็นข้าราชการอยู่ และอยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหา ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดี
ขณะนี้การดำเนินการต่างๆ อยู่ในอำนาจของ ป.ป.ช. และยังไม่มีหน่วยงานใด โดยเฉพาะ ป.ป.ช.ในระดับจังหวัดฯ เข้ามาขอข้อมูลหรือร่วมสอบสวนด้วย ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการประสานงานระหว่าง ป.ป.ช.เพชรบูรณ์ และ ป.ป.ช.ส่วนกลางอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์บุกจับขบวนการโกงข้อสอบที่จังหวัดนนทบุรี วันที่ 23 มิ.ย. 2569 ถึงวันนี้ (7 ก.ค.) ไม่มีใครรู้ว่าผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อยู่ที่ไหน