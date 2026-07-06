(คลิป)ฮือฮา! ไฮไลต์เทียนพรรษาวัดบิงโคราช สร้างสรรค์หุ่นเทียนใบหน้า “ลิซ่า” เป็นนางฟ้าร่วมขบวนเทียน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ขบวนเทียนพรรษา วัดบิง โคราช สร้างสรรค์หุ่นเทียนใบหน้า “ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล นักร้องสาวชาวไทยชื่อก้องโลก มาในทรงผมหน้าม้า ขึ้นรูปปั้นเป็นเหล่านางฟ้านางสวรรค์ และร่างจำแลงของสัตว์หิมพานต์ต่างๆ ร่วมในขบวนเทียน หวังเป็นไฮไลต์สร้างความฮือฮา เรียกความสนใจจาก ปชช.นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ
วันนี้ (6 ก.ค. 69) ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในคุ้มวัดบิง ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ต่างช่วยกันเร่งแกะต้นเทียนและขบวนเทียนพรรษาเพื่อเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2569 ที่ เทศบาลตำบลโชคชัยจะจัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้
โดยขบวนเทียนพรรษาของชาวคุ้มวัดบิง ปีนี้ยังคงเป็นขบวนเทียนที่จะบอกเล่าเรื่องราวทางพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน สอดแทรกเรื่องราวของการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ที่ยังคงความงดงามวิจิตรตระการตาตามแบบฉบับของขบวนเทียนพรรษาที่ขึ้นชื่อของชาวอำเภอโชคชัย
นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์ที่น่าจะสร้างความฮือฮา เรียกความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างมาก ก็คือการสร้างสรรค์หุ่นเทียนที่มีใบหน้าคล้ายกับนักร้องสาวชาวไทยชื่อก้องโลก อย่าง “ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล ที่มาในทรงผมหน้าม้า ขึ้นรูปปั้นเป็นนางฟ้านางสวรรค์ และร่างจำแลงของสัตว์หิมพานต์ต่างๆ ร่วมในขบวนเทียนปีนี้ด้วย
นายศักดิ์ชัย คุ้มกระโทก ผู้ใหญ่บ้านบิง หมู่ที่ 8 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา บอกว่า “ทีมช่างอยากให้งานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาเข้าถึงกลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวัย ทุกเชื้อชาติและภาษา ซึ่งหากจะพูดถึงคนไทยที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมทั้งในระดับประเทศและระดับโลกก็ต้องเป็น “ลิซ่า” อย่างแน่นอน ทางทีมช่างเทียนจึงพร้อมใจร่วมกันออกแบบนำเอาใบหน้าของ “ลิซ่า” เข้ามามีส่วนร่วมในขบวนเทียน โดยเน้นการสอดแทรกไปในรูปแบบของนางฟ้า นางสวรรค์ กินรี รวมถึงนาคี ซึ่งทางทีมช่างต้องการยกย่องในความสามารถและความสวยงามราวนางฟ้านางสวรรค์ ของ “ลิซ่า” และทำให้ขบวนเทียนดูมีความร่วมสมัยเป็นสากลมากขึ้น แต่ยังคงความเป็นไทยได้อย่างมั่นคง เปรียบเสมือน “ลิซ่า” ซึ่งเป็นคนไทย แต่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกในตอนนี้
จึงอยากขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว มาร่วมชมงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2569 ในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ ที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะเดินทางเคลื่อนขบวนเทียนเข้าไปร่วมในงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาที่ เทศบาลนครนครราชสีมาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคมนี้ด้วย นอกจากจะได้พบกับขบวนต้นเทียนพรรษาที่งดงามตระการตาแล้ว ยังจะได้ชมและให้กำลังใจกันแบบใกล้ชิดกับหุ่นเทียน “นางฟ้าลิซ่า” ในขบวนเทียนของคุ้มวัดบิงด้วย