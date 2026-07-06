(คลิป)สุดขยะแขยง! เจ้าของหอฯ เชียงใหม่สุดทน แฉผู้เช่าผัวเมียมหาภัย เบี้ยวทั้งค่าห้อง-ค่าไฟ แถมทิ้งขยะท่วมหัว-ฉี่ใส่ขวดซ้ำ

เชียงใหม่ - กลายเป็นไวรัลในพริบตา..เจ้าของหอพักเชียงใหม่สุดทน แฉคนเช่าคู่ผัวเมียมหาภัย ทั้งที่เห็นใจ-เอื้อเฟื้อผ่อนปรนค่าเช่ามาตลอด สุดท้ายเบี้ยวค่าห้อง-ค่าไฟ ไม่พอ ยังทิ้งขยะท่วมหัว-ฉี่ใส่ขวด เหม็นคลุ้งไปทั่วหอฯ
กลายเป็นโพสต์ไวรัลที่สร้างความตกตะลึงแก่ชาวเน็ตและผู้ประกอบการห้องเช่าในเชียงใหม่ทั่วหน้า เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Keng Indigo ได้ออกมาโพสต์ระบายความอัดอั้นตันใจ หลังเจอกับพฤติกรรมสุดช็อกของสองสามีภรรยาคู่หนึ่งที่มาเช่าห้องพัก ย่านศรีปิงเมือง-ช้างคลาน ซึ่งนอกจากจะค้างทั้งค่าห้องและค่าไฟแล้ว ยังทิ้งสิ่งปฏิกูล-ขยะกองโตไว้ให้ดูต่างหน้า จนเจ้าของหอพักถึงกับเอ่ยปากว่า..ไม่คิดว่าจะต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้ด้วยตัวเองเหมือนในข่าวดังบนโลกโซเชียล ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิต
เจ้าของโพสต์ได้บรรยายถึงสภาพห้องพักหลังผู้เช่าคู่นี้จากไปว่า ภายในห้องเต็มไปด้วยกองขยะที่สุมสูงจนแทบจะท่วมหัว มีทั้งเศษอาหารที่ปล่อยทิ้งไว้จนส่งกลิ่นคละคลุ้ง ผ้าอนามัยที่ใช้แล้วถูกทิ้งกระจายเกลื่อนกลาด
และที่พีกที่สุดจนเจ้าของห้องต้องยอมใจในความซกมกก็คือ การพบขวดน้ำที่อัดแน่นไปด้วยปัสสาวะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เช่าคู่นี้ขี้เกียจแม้กระทั่งจะเดินเข้าห้องน้ำไปทำธุระ
เรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากผู้เช่ารายอื่นด้วยว่า ตลอดเวลาที่พักอยู่มักจะเห็นทั้งคู่ซื้อของกินเข้ามาในห้องบ่อยครั้ง แต่ไม่เคยเห็นนำขยะออกมาทิ้งเลยแม้แต่ชิ้นเดียว แถมเวลาเปิดประตูก็มักจะมีกลิ่นอับรุนแรงโชยออกมาเป็นประจำ
ทั้งนี้ ทางเจ้าของหอพักได้ชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดว่า ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผู้เช่าคู่นี้อาศัยอยู่ ทางเจ้าของและคุณแม่ไม่เคยมีปากเสียงหรือทะเลาะเบาะแว้งใดๆ กับทั้งสองคนเลยแม้แต่น้อย กลับกัน ยังคอยให้ความช่วยเหลือและแสดงความเห็นใจมาโดยตลอด โดยเฉพาะเรื่องค่าเช่าห้องที่ยอมผ่อนปรนให้ผ่อนจ่ายมาเรื่อยๆ แต่พักหลังมานี้เริ่มจ่ายไม่ตรงเวลา จนกระทั่งถึงฟางเส้นสุดท้ายในวันกำหนดจ่ายเงินรอบล่าสุด เมื่อผู้เช่าแจ้งว่าไม่มีเงินจ่าย ทางหอพักจึงจำเป็นต้องเชิญให้ออกตามระเบียบ ซึ่งไม่คิดเลยว่าความใจดีที่มอบให้จะกลายเป็นการ "ทำบุญผิดคน" และได้รับบทเรียนราคาแพงกลับมาเช่นนี้
ปัจจุบันโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการหอพักในพื้นที่เชียงใหม่เป็นจำนวนมากที่ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพื่อเฝ้าระวัง เจ้าของโพสต์จึงตัดสินใจเปิดเผยรูปพรรณสัณฐานของผู้เช่าคู่นี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์และเตือนภัยสังคม โดยระบุว่า..เป็นคู่สามีภรรยาคนไทย ฝ่ายชายมีลักษณะผิวดำ ตัวใหญ่และสูง ส่วนฝ่ายหญิงตัวเล็ก ผอม และมีผิวเข้มเช่นกัน ยานพาหนะที่ทั้งคู่ใช้เป็นรถจักรยานยนต์สีแดง (คาดว่าเป็นรุ่นฟิลาโน หรือสกู๊ปปี้ไอ) ที่มีร่องรอยเฉี่ยวชนและแผลถลอกรอบคัน มักวนเวียนอยู่แถวย่านศรีปิงเมืองและช้างคลาน จึงอยากเตือนให้เจ้าของกิจการห้องเช่ารายอื่นๆ เพิ่มความระมัดระวังในการรับผู้เช่ากลุ่มนี้เข้าพักเพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวตามล้างตามเช็ดแบบตน