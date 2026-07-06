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เพจดังแฉหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลหนองแค รวยผิดปกติ ซุกเงินสด 70 ล้าน เจ้าตัวยันภาพเก่าปี 62 เป็นทรัพย์สินญาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สระบุรี – เพจ “ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย” โพสต์กล่าวหา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองแค มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ครอบครองเงินสดกว่า 70 ล้านบาท ทองคำ และทรัพย์สินจำนวนมาก พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ขณะที่นายกฯหนองแค ยืนยัน ผู้ถูกกล่าวหาเพิ่งโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง 6 วัน ส่วนเจ้าตัวแจง ภาพเงินสดและลอตเตอรี่เป็นภาพเก่าเป็นทรัพย์สินของญาติ

วันนี้( 6 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังเพจ “ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย” เผยแพร่ข้อความและภาพกล่าวหา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองแค ว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ มีเงินสดกว่า 70 ล้านบาท ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้าน พร้อมทองคำเกือบ 50 บาท และบ้านพักมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท รวมทั้งกล่าวอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจลอตเตอรี่ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวไม่พบ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองแค จึงสอบถามข้อเท็จจริงจากนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค ซึ่งเปิดเผยว่า นายเกรียงศักดิ์เพิ่งโอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ที่เทศบาลตำบลหนองแคเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พึ่งทำงานที่นี้ได้เพียง 6 วัน
 
นายสุนทรกล่าวว่า การรับโอนย้ายได้ดำเนินการตามระเบียบราชการอย่างครบถ้วน มีการตรวจสอบประวัติจากต้นสังกัดเดิม ไม่พบการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือมีคดีความ หากพบประวัติดังกล่าว เทศบาลจะไม่รับโอนย้ายอย่างแน่นอน

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค ยังเปิดเผยว่า จากการสอบถาม เจ้าตัวยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ โดยชี้แจงว่าภาพลอตเตอรี่และกองเงินสดที่ถูกนำมาเผยแพร่เป็นภาพเมื่อปี 2562 และทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของญาติที่ประกอบธุรกิจค้าลอตเตอรี่ในจังหวัดเลย ไม่ใช่ทรัพย์สินของตน พร้อมยืนยันว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ไม่เป็นความจริง

ทั้งนี้ นายสุนทรระบุว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงาน เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. หรือสำนักงาน ปปง. เข้ามาตรวจสอบกรณีดังกล่าวอย่างเป็นทางการ และเทศบาลยังไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากข้อกล่าวหามีมูล เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป โดยข้อเท็จจริงทั้งหมดจะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาเป็นสำคัญ.










เพจดังแฉหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลหนองแค รวยผิดปกติ ซุกเงินสด 70 ล้าน เจ้าตัวยันภาพเก่าปี 62 เป็นทรัพย์สินญาติ
เพจดังแฉหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลหนองแค รวยผิดปกติ ซุกเงินสด 70 ล้าน เจ้าตัวยันภาพเก่าปี 62 เป็นทรัพย์สินญาติ
เพจดังแฉหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลหนองแค รวยผิดปกติ ซุกเงินสด 70 ล้าน เจ้าตัวยันภาพเก่าปี 62 เป็นทรัพย์สินญาติ
เพจดังแฉหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลหนองแค รวยผิดปกติ ซุกเงินสด 70 ล้าน เจ้าตัวยันภาพเก่าปี 62 เป็นทรัพย์สินญาติ
เพจดังแฉหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลหนองแค รวยผิดปกติ ซุกเงินสด 70 ล้าน เจ้าตัวยันภาพเก่าปี 62 เป็นทรัพย์สินญาติ
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