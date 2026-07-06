เพจดังแฉหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลหนองแค รวยผิดปกติ ซุกเงินสด 70 ล้าน เจ้าตัวยันภาพเก่าปี 62 เป็นทรัพย์สินญาติ

สระบุรี – เพจ “ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย” โพสต์กล่าวหา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองแค มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ครอบครองเงินสดกว่า 70 ล้านบาท ทองคำ และทรัพย์สินจำนวนมาก พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ขณะที่นายกฯหนองแค ยืนยัน ผู้ถูกกล่าวหาเพิ่งโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง 6 วัน ส่วนเจ้าตัวแจง ภาพเงินสดและลอตเตอรี่เป็นภาพเก่าเป็นทรัพย์สินของญาติ
วันนี้( 6 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังเพจ “ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย” เผยแพร่ข้อความและภาพกล่าวหา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองแค ว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ มีเงินสดกว่า 70 ล้านบาท ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้าน พร้อมทองคำเกือบ 50 บาท และบ้านพักมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท รวมทั้งกล่าวอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจลอตเตอรี่ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวไม่พบ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองแค จึงสอบถามข้อเท็จจริงจากนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค ซึ่งเปิดเผยว่า นายเกรียงศักดิ์เพิ่งโอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ที่เทศบาลตำบลหนองแคเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พึ่งทำงานที่นี้ได้เพียง 6 วัน
นายสุนทรกล่าวว่า การรับโอนย้ายได้ดำเนินการตามระเบียบราชการอย่างครบถ้วน มีการตรวจสอบประวัติจากต้นสังกัดเดิม ไม่พบการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือมีคดีความ หากพบประวัติดังกล่าว เทศบาลจะไม่รับโอนย้ายอย่างแน่นอน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค ยังเปิดเผยว่า จากการสอบถาม เจ้าตัวยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ โดยชี้แจงว่าภาพลอตเตอรี่และกองเงินสดที่ถูกนำมาเผยแพร่เป็นภาพเมื่อปี 2562 และทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของญาติที่ประกอบธุรกิจค้าลอตเตอรี่ในจังหวัดเลย ไม่ใช่ทรัพย์สินของตน พร้อมยืนยันว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ไม่เป็นความจริง
ทั้งนี้ นายสุนทรระบุว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงาน เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. หรือสำนักงาน ปปง. เข้ามาตรวจสอบกรณีดังกล่าวอย่างเป็นทางการ และเทศบาลยังไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม หากข้อกล่าวหามีมูล เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป โดยข้อเท็จจริงทั้งหมดจะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาเป็นสำคัญ.