(คลิป)“พ่อดุ๊ก-แม่เมย์” ร่วมให้กำลังใจผู้ร่วมชะตากรรม ผช.ผญบ.ลำปางเมาแล้วขับชนเก๋งวีออสขาวยับเป็นซากจนชีวิตเปลี่ยน

ลำปาง - “พ่อดุ๊ก-แม่เมย์” พ่อแม่น้องเติมฝัน แวะร่วมให้กำลังใจคู่สามี-ภรรยา เจ้าของวีออสขาว ผู้ร่วมชะตากรรมเป็นหยื่ออดีต ผช.ผญบ.ลำปาง เมาแล้วขับ ชีวิตเปลี่ยน..เก๋งคู่ใจโดนชนกลายเป็นซาก-ยังหาคนซื้อไม่ได้ ไม่มีรถทำมาหากิน ต้องเช่าที่ใกล้บ้านเปิดร้านอาหารตามสั่งหาเลี้ยงครอบครัว
นายสานิต และต้อม สองสามีภรรยา เจ้าของรถเก๋งวีออสสีขาวที่จอดริมถนนสายลำปาง-งาว เพื่อแวะลงไปซื้อลวดตาข่ายร้านข้างทางเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา ชีวิตเปลี่ยนทันทีตั้งแต่วันนั้น เมื่อถูก อดีต ผช.ผญบ.ในพื้นที่ตำบลพิชัย เมา (วัดปริมาณแอลกอฮอล์ภายหลังได้ถึง 104 มก.เปอร์เซ็นต์) แล้วขับกระบะเสียหลักพุ่งชนจนรถพังกลายเป็นซาก และไถลไปตามแรงอัดชนแม่เมย์บาดเจ็บสาหัส-น้องเติมฝัน ลูกชายวัย 2 ขวบ เสียชีวิต
หลังเกิดเหตุทั้งคู่ได้พยายามติดต่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้มาเยียวยาแต่ถูกปฏิเสธ ทำให้ครอบครัวซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้เดือดร้อนอะไร ใช้รถนำสินค้าไปขายที่ตลาดในเมืองตามวิถี..วันนี้รถไม่มีใช้ มีแต่มอเตอร์ไซค์ซึ่งลำบากในการขนสินค้า-ไม่มีเงินที่จะดาวน์รถคันใหม่ หาเต็นท์ซื้อซากรถเก๋งวีออสขาวในราคาสูงพอรับได้ก็ยังไม่มี
สองสามีภรรยาจึงตัดสินใจเช่าพื้นที่ข้างทางใกล้บ้าน เพื่อความสะดวกในการทำมาหากิน และได้เปิดร้านขายอาหารเล็กๆ ซึ่งเปิดขายวันนี้ (6 ก.ค.) เป็นวันแรก ก็ได้รับการอุดหนุนจากชาวบ้านที่ทราบข่าวและเห็นใจสองสามีภรรยาเหยื่อผู้เสียหายจาก ผช.ผญบ.เมาแล้วขับ พากันมาอุดหนุนและสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้อาหารที่เตรียมไว้ขายหมดก่อนเวลา
ตกบ่ายวันเดียวกัน เมื่อ “พ่อดุ๊ก กับ แม่เมย์” พ่อแม่ของน้องเติมฝัน เสร็จธุระจากสำนักงานยุติธรรมแล้วก็ได้มาอุดหนุนร้านอาหารของนายสานิตและเจ๊ต้อมเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพราะถือว่าเป็นเหยื่อผู้ร่วมชะตากรรม-ตกอยู่ในเรือลำเดียวกันแล้ว และยังไม่ได้รับการเยียวยาเหมือนกันทุกคน ซึ่งรวมถึงเจ้าของรถกระบะตู้ทึบอีก 1 คัน
โอกาสนี้ ทั้งพ่อดุ๊ก-แม่เมย์ และนายสานิต-เจ๊ต้อม สองครอบครัวเหยื่อ ผช.ผญบ.เมาแล้วขับ ฝากไว้ว่า..ใครที่ต้องการสั่งอาหาร หรือผ่านไปทางถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม บ้านนิคมพัฒนา ก่อนถึง สภ.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง เจอร้านแรกก่อนถึงสะพานขาว ซึ่งขณะนี้ใช้ชื่อ “ร้านเจ้ต้อม” และจะเปลี่ยนเป็น “ครัววีออสขาว” ก็สามารถแวะอุดหนุนอาหารอร่อยๆ ได้ โดยทางร้านจะเปิดร้านตอนเช้าเพื่อบริการแก่ผู้ที่จะเดินทางไปทำงานได้รับประทาน
ส่วนเมนูอาหารที่เป็นอาหารเด็ดของร้าน ได้แก่ เนื้อตุ๋นผัดกะเพรา คะน้าผัดเนื้อตุ๋น ไข่ลาวาทะเล ข้าวซอยเนื้อ-ไก่ และอีกหลายเมนูที่อยากให้ได้ลองชิม-อุดหนุน และให้กำลังใจสองสามีภรรยาที่ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะคนเมาแล้วขับเพียงคนเดียว